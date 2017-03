CAN 2019 (PRÉLIMINAIRES) : À deux marches du groupe B

Le Club M disputera contre les Comores, demain au stade de Mitsamouli, le premier de ses deux matches qualificatifs pour accéder au groupe B des éliminatoires de la CAN 2019. La sélection, qui a mis le cap sur les Comores mardi, a pris ses quartiers et a déjà la tête à la rencontre.

Pour remporter ce premier match, Joe Tshupula s'est appuyé sur un groupe relativement jeune pour cette lourde tâche. D'autant que Maurice a toujours su venir à bout des Cœlacanthes. L'entraîneur national ne veut cependant pas s'attacher au passé. « En football, il faut vite passer à autre chose. Mais il faut surtout se dire qu'il n'y a plus de petites équipes », a-t-il prévenu lundi en conférence de presse. « Les deux équipes qui seront sur le terrain ont de l'ambition et ne voudront rien lâcher », a-t-il encore analysé.

Cette fois, il faudra se surpasser car la présence des expatriés comoriens ne rendra pas les choses faciles. D'ailleurs, la défense sera menée par un certain Ibrahim Rachidi, qui évolue à l'Olympique de Marseille. Ses coéquipiers évoluent pour leur part dans d'autres pays européens, à l'instar de l'attaquant Ben Mohamed El Fardou (Panionios FC, Grèce), Ali Mze Ancoub, qui défend les couleurs de l'OGC Nice en France ou encore Bakar Djamel, présent dans les rangs de l'équipe belge du Sporting Charleroi.

Malgré cette forte légion étrangère, Joe Tshupula se veut optimiste. « Il y a des compétences de deux côtés. Pour nous, il faudra cependant montrer que nous sommes en progression. » Dans les faits, Maurice part avec l'avantage de n'avoir perdu aucune rencontre contre les Cœlacanthes. En huit confrontations, le Club M s'est imposé sept fois et a concédé un match nul.

De plus, Joe Tshupula a lui aussi fait appel aux expatriés. Andy Sophie (AS Saint-Louisienne, Réunion), Kevin Bru (Ipswhich Town, Angleterre) et Gary Noël (VFL Lubeck, Allemagne) mèneront la danse sur le front de l'attaque mauricienne. En milieu de terrain, Adel Langue, qui s'impose de plus en plus comme une pièce maîtresse de l'entrejeu, sera chargé de récupérer les ballons et de relancer l'attaque. Finalement, en défense, on devrait retrouver Francis Rasoloforinina, Fabrice Augustin, Damien Balisson et Marco Dorza.

La rencontre de demain sera déterminante pour le Club M. « C'est le match qui lance la saison 2017 pour la sélection nationale. Il faudra faire un bon résultat pour bien négocier la suite », avait conclu Joe Tshupula. Le match retour est prévu mardi prochain à 16h au stade Anjalay.

Pour rappel, le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié pour disputer une place dans le groupe B des éliminatoires de la CAN 2019. Le vainqueur rencontrera le Cameroun, tenant du titre et hôte de la compétition en 2019, le Maroc et le Malawi.

COUPE DE LA CAF : ASPL 2000/Club Africain

L'ASPL 2000 a été tirée contre les Tunisiens du Club Africain. Après son élimination de la Ligue des Champions d'Afrique, le club de la capitale a été reversé en Coupe de la CAF. Il devrait disputer la match aller à domicile, le 8 avril. Le match retour aura lieu une semaine plus tard, soit le 15 avril.