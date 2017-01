CAN U23 (MASCULINE) : Douze joueurs retenus par le duo Miniopoo/Loolmahamode

Ils étaient 16 joueurs à faire partie de la présélection établie dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) des moins de 23 ans, programmée du 21 au 24 février à Setif, en Algérie. Mardi dernier, le tandem Melchior Miniopoo-Nassrullah Loolmahamode a retenu les 12 volleyeurs qui prendront part à cette compétition, non sans un pincement au cœur.

« C'est vraiment dur pour un entraîneur de devoir sortir quelques éléments du groupe d'autant que nous avons passé six mois ensemble à nous préparer. Mais c'est le jeu et ceux qui nous ont quittés sont conscients de leurs lacunes et ils viendront encore plus fort la prochaine fois. La sélection est ouverte à ceux qui ont le potentiel », a fait ressortir l'un des entraîneurs, Melchior Miniopoo.

À noter que les joueurs ont fait leurs preuves au cours des différentes séances d'entraînement. Le choix a finalement porté sur : Gaël Bauda (réceptionneur attaquant-19 ans), Grégory Coutet (passeur-16 ans), Lavish Dookhoo (réceptionneur attaquant-18 ans), Jérémilio Follette (contreur-17 ans), Rolando Froid (contreur-21 ans), Donovan Grand Jean (réceptionneur attaquant-21 ans), Daren Isnard (contreur-18 ans), Steward Joseph (réceptionneur-attaquant-22 ans), Ravish Naiko (pointu-20 ans), Jeffrey Noblet (pointu-22 ans), Fabrice Pierre Louis (libéro-22 ans) et Khemi Sookha (passeur-18 ans).

La sélection abordera désormais la dernière ligne droite finale de sa préparation. « Nous allons passer maintenant à la phase technico-tactique ainsi que l'aspect psychologique. Pour beaucoup, ce sera un baptême de feu, car certains ont pris part à des compétitions uniquement sur le plan régional. Ils auront maintenant un défi d'un différent niveau à relever », a souligné Melchior Miniopoo.

Ce dernier a d'ailleurs précisé qu'il ne comptait pas mettre de pression inutile sur les épaules de ces jeunes protégés. « Je leur ai demandé de prendre du plaisir dans le jeu et de se concentrer sur les entraînements. Pour la compétition, je m'attends à ce qu'ils se donnent tous à 200 % et rien de moins ». En effet, l'équipe s'entraîne actuellement les mardis, jeudis (18h-20h) et les samedis (9h-12h) au gymnase Pandit Sahadeo ; à Vacoas. « Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Nous embarquerons le 16 février. Nous allons mettre les bouchées doubles pour arriver en Algérie dans les meilleures conditions », a indiqué notre interlocuteur. En ce qu'il s'agit des forces en présence, Melchior Miniopoo a précisé qu'il faudra se méfier des formations d'Afrique du Nord.

« L'Égypte et la Tunisie sont de redoutables équipes. Elles bénéficient de beaucoup de facilités et prennent part à de nombreuses rencontres. Même si ce sont de jeunes joueurs, ils possèdent toutefois beaucoup de matches dans les jambes », a conclu Melchior Miniopoo. À titre d'information, la délégation sera conduite par Murvin Buckland, le nouvel assistant-trésorier de l'Association mauricienne de volley-ball (AMVB).

La délégation

Joueurs : Gaël Bauda, Grégory Coutet, Lavish Dookhoo, Jérémilio Follette, Rolando Froid, Donovan Grand Jean, Darren Isnard, Jeffrey Noblet, Steward Joseph, Ravish Naiko, Fabrice Pierre Louis et Khemi Sookha

Entraîneurs : Melchior Miniopoo/Nassrullah Loolmahamode

Chef de délégation : Murvin Buckland