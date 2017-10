CANADA - AGROALIMENTAIRE : HR Pro Ltd recrute 250 hommes et femmes

HR Pro Ltd, entreprise agroalimentaire canadienne spécialisée dans la transformation de la viande de porc et de charcuterie, recrute à travers son représentant à Maurice, 250 hommes et femmes de plus de 18 ans, titulaire du SC et maîtrisant la langue française à l’oral et à l’écrit pour son département de transformation de viande. Les entretiens sont prévus le 4 novembre 2017 à Maurice et du 10 au 11 novembre à Port-Mathurin, à Rodrigues.

Un premier groupe de 250 personnes a déjà été recruté par la société canadienne. Celle-ci envisage d’en embaucher encore 250. Les sélectionnés travailleront dans une chaîne de production de l’usine d’abattage et d’éviscération. Les tâches seront variées et nécessitent un bon état physique car les employés seront appelés à travailler à un rythme soutenu sur les deux sites lors de la découpe du poulet, de porc et aussi lors du travail à la chaîne, lors de l’emballage, de la manutention et la vérification de produits.

C’est l’équipe de HR Pro Ltd qui se chargera de la sélection des candidats et des démarches administratives durant le recrutement. Les intéressés sont invités à contacter HR Pro Ltd au 5 445 11 29/5 442 33 45/5 465 14 95 ou par email : jobs@hrproltd.com pour prendre un rendez-vous ou pour toute information supplémentaire.

HR Pro Ltd compte une vingtaine d’usines à travers le Canada et est un des acteurs majeurs dans le secteur de l’agro-industrie avec plus de 10 000 employés. Elle brasse un chiffre d’affaires de CAD 3,2 millions et figure parmi les entreprises les plus compétitives dans le domaine. « Le Canada s’est bâti une solide réputation dans le domaine de la transformation de viande de porc, de charcuterie et de la volaille dans plusieurs pays. La raison étant que le pays est en mesure de fournir un produit de qualité qui respecte les normes et exigences de différents acheteurs », affirme-t-on.

HR Pro Ltd met en avant son objectif d’accompagner les demandeurs d’emploi mauriciens dans leur parcours professionnel à Maurice comme à l’étranger.