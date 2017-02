CANAL DAYOT : Une cour inondée après le débordement d’un conduit

La famille Chuttoo à Canal Dayot, Grande-Rivière Nord-Ouest, a été surprise par le débordement d’un conduit dans la nuit d’hier. L’eau a envahi sa cour, causant des dégâts à son élevage de poules. Des travaux étant en cours dans la région, le contracteur a accepté d’assumer ses responsabilités dans cette affaire.

Après les inondations de mars 2013 qui avaient causé de gros dégâts à Canal Dayot, le petit quartier a été secoué hier par le débordement d’un conduit. Des travaux de tout-à-l’égout sont en cours, le but étant justement de permettre une meilleure canalisation de l’eau. Sauf qu’hier, sous les grosses averses, la rivière était en crue. Ce qui a provoqué le débordement du conduit situé à l’arrière de la maison des Chuttoo et à proximité du viaduc, classé patrimoine national.

Ramesh Chuttoo, qui fait de l’élevage, témoigne que sa cour a été inondée. « J’ai perdu au moins 300 poules, plus des sacs de nourriture. C’est la première fois qu’une telle chose se produit depuis le début des travaux. »

Ce dernier dit avoir reçu la visite des représentants du contracteur qui disent assumer les responsabilités dans ce contexte. « Ils sont venus faire un constat ; nous allons maintenant avoir des discussions pour voir comment nous dédommager pour ces pertes. »

Du côté du contracteur, on laisse entendre que ce débordement provient d’un tuyau en cours d’installation.

« Les travaux de tout-à-l’égout sont en cours. Le tuyau doit connecter la région des Guibies, Pailles à Grande-Rivière-Nord-Ouest. Malheureusement, les travaux sont arrivés à la hauteur de la maison des Chuttoo. Comme l’installation n’était pas complétée, il n’y avait qu’un couvercle provisoire sur le conduit. Celui-ci a été emporté par la pression de l’eau. »

Le porte-parole du contracteur confirme qu’un constat de la situation a été fait, en présence de l’assureur. « Pour le moment, nous n’avons retrouvé que 109 poules. Notre équipe de chantier continue de nettoyer les lieux et l’assureur travaille sur une évaluation. »

À part cet incident, il n’y a pas eu d’autres dégâts enregistrés dans la localité. Mais les habitants vivent toujours dans la crainte, après les événements de 2013.