UN CANCER, UNE BATTANTE

Lizy est assise devant moi, le dos droit, les bras moulinant parfois l’air. Ton calme. Quelques fusées de colère indignée ponctuent le discours de temps à autre. Elle raconte son histoire.

Juillet 2015. En Inde on diagnostique un cancer agressif au stade 4 – le plus fort. Elle repart avec un protocole – un registre de prescription des soins – à remettre à l’oncologue (médecin du cancer) de Candos.

1er cycle

Un cycle de chimio comprend 6 ou 8 séances ; la durée de chaque séance varie selon le patient.

Lors de son premier rendez-vous avec la cancérologue, celle-ci l’informe qu’elle aura 6 à 8 sessions de chimio chaque trois semaines. Chaque séance dure cinq heures.

Les premières chimios sont difficiles : faiblesse, nausées, grosse fatigue. Mais Lizy a le moral malgré tout, et décide d’avancer dans ce combat. Elle veut se donner une chance de guérir.

Après six mois de traitement, la patiente part pour La Réunion par ses propres moyens. Après six mois de traitement, on lui fait un C.T. Pet scan – appareil inexistant à Maurice. Le rapport médical révèle une légère régression du cancer.

Retour à Maurice. On entame la 7ème chimio. Un problème surgit : l’oncologue n’est pas toujours présente et la patiente est référée à l’assistant qui, n’étant pas oncologue, ne peut prendre de décision. D’où un va et vient incessant entre les deux, médecin et assistant.

Le 2 avril 2016, on fait à Lizy un « tumor marker » - une prise de sang dont le résultat montre progression ou régression du cancer. Résultat de cette analyse : le mal est stationnaire.

En avril, scan des os. Résultat : les nodules ont diminué de taille.

2ème cycle

Les chimios s’enchaînent sans répit, et la malade accuse le coup. Elle demande à l’assistant d’avoir un temps de repos. Non, il faut continuer.

En juillet, coup de théâtre : alors que Lizy consulte l’assistant, l’oncologue, se trouvant dans la même pièce, se souvient brusquement que c’est elle qui est le médecin traitant : « Passez-moi son dossier ! » S’apercevant qu’on en est à la 14ème chimio d’affilée, elle lève les bras au ciel et s’exclame : « Mais c’est trop ! c’est trop ! c’est trop ! Son corps ne va plus répondre à aucun traitement »

Conclusion : arrêt et un mois de repos. Passé ce temps, Lizy entre dans le 2ème cycle de chimio avec dose augmentée. Après la 1ère séance, Lizy ne se sent pas bien, informe l’oncologue qui dit : « On fait une 2ème, on décide après ». C’est ainsi qu’on en arrive à la 6ème, mais la malade est à bout de force. On est en décembre 2016.

Le temps est venu pour un 2ème Pet-scan, qui sera fait en Inde. Le résultat révèle une détérioration avec métastase (le cancer se répand ailleurs). Devant le document qu’il lit, le docteur est effrayé du nombre de chimios reçues. Il aurait fallu avoir fait d’autres bilans sanguins pour s’assurer de la progression ou non du cancer avant d’entamer d’autres chimios.

Indigné, il ajoute : « The second chimio cycle did not work. It completely lost track ! There is dysfunctioning of cells ». Sous le choc, mais gardant son sang-froid, elle demande : « What is ahead of me, meaning any chance of survival? – A maximum of six months. »

Elle accuse le coup mais demeure sereine. Alors le docteur admiratif : « You’ve come to me with such a positive mental attitude… »

Si un 2e examen de tumor marker avait été fait avant le 2ème cycle, l’oncologue aurait forcément vu qu’il fallait changer le protocole de chimio.

Retour à Maurice. Visite le 18 janvier à l’oncologue. Accueil froid. Refus d’accepter l’avis du médecin indien, surtout l’excès de chimio qui ne pouvait provoquer qu’un effet désastreux.

Lizy reste debout. Étonnamment debout. Avec sa franchise désarmante, elle m’annonce : « Ce n’était pas facile de venir vous parler. Mais je l’ai fait parce que ce n’est pas ma propre bataille. Je me bats pour les autres qui n’ont pas le courage de parler ».

Pour ceux qui n’ont pas le courage.