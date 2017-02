CAPITAL FINANCE INTERNATIONAL (CFI) : La MauBank se distingue

La MauBank s’est vue attribuer le “2016 Best SME Bank Mauritius Award” par CFI.co (Capital Finance International), une publication en ligne, basée à Londres, et qui se spécialise dans les affaires, les finances et l’économie. CFI met l’accent sur les marchés émergents de même que les efforts des services financiers qui oeuvrent dans cette voie. Le jury, qui a accordé à la MauBank cette distinction pour les Petites et moyennes entreprises, est d’avis que cette institution financière mauricienne s’est « solidement positionnée en vue de promouvoir les PME, prouvant leur contribution importante sur l’échiquier national ». CFI.co soutient par ailleurs que « la Mau- Bank fait mieux que d’être uniquement une source de financement : elle encourage les petits entrepreneurs à se développer et à améliorer leurs prestations, mettant l’accent sur le professionnalisme et la qualité, dans le processus ». C’est sur ces critères notamment que l’organisme a décerné ce prix à l’institution bancaire locale. Sridhar Nagarajan, CEO de la Mau- Bank, dédie cette distinction « à nos clients, qui ont placé toute leur confiance en notre jeune et dynamique équipe ». Et d’ajouter : « Notre philosophie est de nous réinventer continuellement, avec le souci premier de tout mettre en oeuvre afin que nos clients bénéficient du meilleur encadrement et accompagnement possible (...) Ce prix prouve que nous ne nous limitons pas à offrir des services financiers à nos clients. Mais nous les encourageons aussi à devenir meilleurs dans les différents secteurs dans lesquels ils évoluent. » À cette date, rappelons que la MauBank compte 4 500 PME à son actif et une réserve de Rs 5,4 milliards.