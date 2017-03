CARDINAL MAURICE PIAT: “Le sens du service désintéressé en politique ne s’improvise pas”

Pour sa “Lettre pastorale de Carême 2017”, l’évêque de Port-Louis, le cardinal Maurice Piat, revient sur le thème de la miséricorde, mais dans son entendement le plus large. Dans ce mandement de carême résolument incarné, le prélat aborde, ainsi, entre autres, la pratique de la miséricorde en politique, soit la pratique “désintéressée” de la chose politique “en vue du bien commun”. S’il dénonce les travers des politiciens d’ici et d’ailleurs, l’évêque de Port-Louis n’hésite pas à mettre les citoyens-électeurs devant leurs responsabilités: “N’avons-nous pas, finalement, les politiciens que nous méritons?”, se demande-t-il ainsi. Pour lui, une nouvelle génération de politiciens “ne nous tombera pas du ciel”. Le sens du service désintéressé en politique ne s’improvise pas, rappelle le cardinal pour qui ce sens ne pourra qu’émerger lentement dans le terreau familial, scolaire et social.

Le cardinal Piat explique que c’est seulement quand elle est pratiquée de manière désintéressée “en vue du bien commun” que la politique parvient à être “la plus haute forme de la charité” selon la formule du pape Paul VI. Pour le prélat, en vue d’honorer la confiance placée en lui par ses mandants, l’homme politique se doit de faire preuve d’un tel “service désintéressé”. Il est tenu de service la communauté, dans son ensemble, non en s’y prenant de haut mais en se mettant au même niveau que le peuple qui l’a élu. “Comme le dit le Pape François, il se doit de descendre dans la plaine”.

Le cardinal Piat constate qu’à Maurice comme ailleurs dans les démocraties, un sentiment grandissant de lassitude se développe par rapport à la manière dont se pratique la politique depuis ces dernières années : “Les discours des uns et des autres se ressemblent de plus en plus alors que l’on parle de moins en moins de projets de société.” L’évêque de Port-Louis poursuit en regrettant que l’on n’invite plus à la réflexion sur les grands enjeux et qu’en revanche, tout tourne autour des chamailleries quant aux divers moyens de gérer le quotidien.

“Vulnérabilité des politiciens face aux lobbies”

Non seulement, constate le prélat, l’on ne prend pas le recul nécessaire pour réfléchir aux diverses questions, il y a aussi, selon le cardinal, comme une incapacité à prendre les “mesures courageuses” par rapport à un certain nombre de questions touchant au développement humain et économique à l’instar du “dangereux fossé d’inégalités” qui se creuse entre la minorité des nantis et la majorité des pauvres. “Par leur obsession de se faire élire coûte que coûte aux prochaines élections, les politiciens se rendent vulnérables face aux pressions des lobbies financiers ou idéologiques”, estime-t-il.

Le cardinal explique que les débats de fond “risquent alors de devenir otages de calculs électoraux”. Le prélat évoque, de même, les pressions venant du milieu des technocrates promouvant la mise en oeuvre de “tout ce qui est techniquement possible” sans toujours faire grand cas des questions relevant, notamment, de la bioéthique. C’est ainsi qu’en vue du recul nécessaire pour la prise éventuelle de “sages décisions”, l’évêque de Port-Louis suggère, en passant, la création d’”un Conseil National de l’Ethique dont l’objectif serait de statuer sur des questions relevant de l’avenir même de l’Humanité”.

Autre fait du jour en commun entre Maurice et des démocraties étrangères, note le cardinal Piat: une certaine désillusion dans les partis couplée au non-renouvellement du personnel politique. Maurice Piat va jusqu’à estimer que des formations politiques “ressemblent moins à des partis qu’à des clans avec pour seul but de conquérir le pouvoir et d’y rester”. Pour arriver à cette fin, explique l’évêque de Port-Louis, il y a “le triste spectacle des alliances qui se font et se défont au rythme des intérêts claniques”.

Le cardinal Piat dénonce vivement dans la foulée le fait qu’une fois au pouvoir, “les uns et les autres succombent aux mêmes tentations de clientélisme et de corruption qu’ils avaient critiqué si sévèrement quand leurs adversaires étaient au pouvoir”. Tout cela pour dire qu’en fin de compte, les citoyens-électeurs qui se plaignent ont, eux aussi, leur part de responsabilité. Le prélat se demande, ainsi, si un certain nombre d’électeurs ont accordé leur vote à un candidat ou à un autre sur la base de la “cause importante” que défendait ce candidat ou simplement en échange de quelques “cadeaux” durant la campagne et la promesses d’autres “récompenses” après la campagne électorale.

“Est-ce que j’interroge, une fois après les élections, mon député sur l’avancée du programme sur lequel il a été élu ? Ou est-ce que je me contente de le traiter comme un simple ‘parrain’ qui me doit un job ou des chaises et des gâteaux pour la fête que j’organise ?” Et ultime interrogation du cardinal Piat: “N’avons-nous pas, finalement, les politiciens que nous méritons?”.

“Cultiver le sens du service désintéressé”

L’évêque de Port-Louis rappelle que si les citoyens-électeurs que nous sommes tous ne nous interressons pas aux “vrais enjeux de société” telle “une lutte réfléchie contre la pauvreté qui soit respectueuse des personnes et qui vise le long terme”, ils ne peuvent s’attendre à ce que les élus s’y intéressent.

Le cardinal Piat rappelle que de partout s’élève “le désir de voir émerger une nouvelle génération d’hommes et de femmes politiques qui s’engageraient avec un certain idéal et un projet pour une île Maurice avec la participation du peuple”. Mais avec beaucoup de lucidité, le prélat ne manque pas de souligner qu’aussi nécessaire soit-il pour garder la démocratie “en bonne santé”, le “sens du service désintéressé en politique ne s’improvise pas”. “Il doit être cultivé d’abord dans la société civile, elle-même, pour être capable de bourgeonner et de porter du fruit par la suite au niveau politique”.

“Les enjeux sont trop grands pour que nous attendions qu’une nouvelle génération de politiciens nous tombe du ciel. Elle ne pourra que germer du terreau familial, scolaire et social si seulement nous prenons la peine d’y déposer des semences de miséricorde et de les cultiver. Le cardinal Piat précise que même si dans l’Ancient Testament, le Livre de l’Exode raconte comment Dieu “voit la misère de son peuple” réduit en esclavage en Egypte et envoie des hommes comme Moïse pour le servir, la Bible ne propose pas, pour autant, un programme politique “clé en main”.

“Dieu respecte trop notre liberté et notre créativité pour chercher à se substituer à nous dans les responsabilités qui sont les nôtres”, dit-il. D’où, rappelle le prélat, l’injonction du Christ dans le Nouveau Testament appelant à “rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu”. Pour le cardinal, cela équivaut, en clair, à ce que “chacun prenne ses responsabilités en politique”.

Notons que comme c’est de tradition, cette Lettre pastorale de l’évêque de Port-Louis fera l’objet de discussions, notamment, dans les communautés de base et autres mouvements d’Eglise tout au long du Carême chrétien 2017 jusqu’à la célébration de Pâques prévue, cette année, le dimanche 16 avril.