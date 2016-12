Careless whisper…

Zaza et sa clique désertent le navire, mam ! Vous avez dit transfugisme de masse ? Notons une chose essentielle : le PMSD est un parti de pouvoir. Le charme du MSM est rompu depuis belle lurette ! Certains se demandent si la formation solaire résistera aux coups de boutoir à prévoir bientôt. Il faudrait sans doute voir dans la désaffection des coqs un signe avant-coureur d’une débandade programmée. Ces deux partis n’avaient pas grand-chose en commun, n’est-ce pas ?

Les fatalistes prédisent le coucher du Soleil en 2017. Sinon Zaza ne se serait pas empressé de se retirer. Le coq ne fera pas long feu dans les travées de l’opposition. Il cherchera à pactiser avec un partenaire d’envergure. Suivez mon regard… sur l’actualité !

L’étincelle qui a mis le feu aux poudres serait la Prosecution Commission Bill. Zaza s’est dressé sur ses ergots pour protester contre ce projet de loi. A priori parce que le Bonom voulait nommer les trois commissaires dudit Legal and Judicial Services. Or, une nomination par la Présidente, en consultation avec le Premier ministre et le leader de l’opposition, conviendrait davantage.

Amender la Constitution à tout bout de champ avec une majorité de trois-quarts n’est guère sain. Les velléités de nominations autocratiques au Legal and Judicial Services, ç’en était trop pour le coq alpha.

Sur ces entrefaites, les affaires logées contre Navin sont rayées une à une… sauf une qui devrait être entendue vers la prochaine rentrée parlementaire, en mars 2017. Mettre Navin hors-jeu serait comme évincer un sérieux concurrent de Pravind dans sa course désespérée. Ça va être chaud en mars ! Et bien plus que tu ne le crois, crédule électeur qui me lit avec de grands yeux.

Navin mis hors circuit affaiblirait l’image des rouges dans nos vastes campagnes fleurant bon le sucre de canne. Le mec doit tenir ferme et effectuer sa traversée la tête haute (question de classe). D’après Gordon, une formule gagnante est forgée secrètement. Le retournement de veste de Zaza est le premier pas d’une stratégie de reconquête. Toujours d’après ce même Gordon, Zaza est une pièce maîtresse du coup de maître fomenté par le roi Lion.

Zaza est la personnalité politique préférée des Mauriciens dans les sondages; talonnée de près par Arvin. Deux favoris de l’écurie Navin. On me dira que Boolell n’est pas vaish. Mais Navin est à même de jouer de tout son poids sur l’émotion des gens pour qu’Arvin accède au poste de chef de gouvernement, avec Zaza pour dauphin. Et pour finir sa carrière en beauté, Navin prendra alors place sur le trône en tant que président de la République. Chef d’État, comme dans ses rêves. Un vieux fantasme de puissance qui murmure en lui…