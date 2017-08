CARITAS : Le Centre of Learning de Barkly se dote de la réalité virtuelle

Dans le but de rendre l’éducation plus accessible et de faire découvrir les services et formations proposés, le Centre of Learning de Caritas île Maurice, situé à Barkly, a, lors de sa journée portes ouvertes annuelle samedi, procédé au lancement d’un programme de formation sur la réalité virtuelle. Un nouveau projet pour ce centre d’aide communautaire, en partenariat avec Interactive Graphics Studios Ltd et l’ambassade des États-Unis.

Le Centre of Learning de Barkly, centre de développement communautaire géré par le service de formation de Caritas île Maurice, a profité de sa journée portes ouvertes annuelle pour procéder au lancement d’un nouveau projet axé sur la technologie de la réalité virtuelle. AfriEDX (Africa Education Next Generation) a été initié par François Mark, fondateur et CEO d’Interactive Graphics Studios Ltd (IGFX), en collaboration avec l’ambassade des États-Unis.

« Ce nouveau projet rendra l’éducation plus accessible, offrant une capacité d’immersion impressionnante, qui rend l’apprentissage évolutif, accessible, dynamique et engageant », a soutenu François Mark. Selon lui, les nouvelles formations qui seront proposées « permettront aux apprenants de retenir beaucoup plus d’informations tout en ayant la possibilité de créer eux-mêmes des contenus adaptés pour le centre ». Il a rappelé que la réalité virtuelle « nous emporte dans des lieux que l’on ne peut pas tout le temps visiter, donnant l’occasion aux enfants de les découvrir ». François Mark a indiqué qu’AfriDEx « sera une plateforme de visibilité pour les contenus d’éducation en réalité virtuelle de Maurice et la région ».

L’équipe d’IGFX a proposé un avant-goût de ce projet à travers une vidéo en immersion du Centre of Learning de Barkly. La formation AfriDEX sera offerte gratuitement à une vingtaine d’apprenants, et ce, à une fréquence d’une heure par semaine pour trois mois à compter d’août. Les bénéficiaires seront des habitants de Barkly et des régions avoisinantes, âgés de plus de 14 ans et ayant une connaissance en informatique.

D’autre part, de jeunes apprenants ont reçu leurs certificats pour avoir suivi des cours d’apprentissages proposés par le centre. Le ministre du Tourisme, Anil Gayan, les députés Rajesh Bhagwan et Guito Lepoigneur, la députée Aurore Perraud, ainsi que la présidente de Caritas île Maurice, Brigitte Kœnig, et la secrétaire générale, Patricia Adèle, étaient présents.

Le Centre of Learning de Caritas île Maurice est un service de développement communautaire mis en place en l’an 2000 à la résidence Barkly pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ses actions sont axées sur l’éducation, la formation et l’accompagnement, comprenant ainsi le soutien scolaire, l’alphabétisation, les cours de rattrapage pour adultes, l’informatique, la musique, entre autres. Le centre compte plus de 300 apprenants chaque semaine et engage une trentaine d’enseignants bénévoles.