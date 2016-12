CARITAS : Noël célébré dans les Centres d’éveil

Une journée de célébration de Noël a été organisée vendredi dernier au deuxième étage du Harbour Front Building, à Port-Louis, pour les enfants de 13 Centres d’éveil de Caritas. Grâce à cette journée, sponsorisée par la Fondation Joseph Lagesse, les enfants ont reçu un goûter, des confiseries et ont pu voir le père Noël, qui a distribué des cadeaux.

« Grâce à la méthode Montessori pratiquée dans les Centres d’éveil, les éducatrices formées et accompagnées par Odile Merven, pédagogue bénévole de Caritas, apprennent aux enfants à être autonomes et leur permettent d’être acteurs de leur apprentissage de manière ludique », explique Céline Marès, responsable du Pôle éducation de la Fondation Joseph Lagesse. « Nous leur lisons aussi des histoires et les invitons à assister à des spectacles de marionnettes toujours plus créatifs, montés par leurs éducatrices. L’expression corporelle n’est pas en reste puisque les enfants pratiquent un sport et s’amusent dans le jardin d’enfants. » Cette journée, organisée chaque année par la Fondation Joseph Lagesse depuis 2009, a pour but d’accompagner dans les meilleures conditions des enfants à partir de trois ans, leur apportant de la joie durant une journée d’activités festive durant laquelle ils peuvent oublier leur situation.