Carnet de voyage

Tu es parti avec une fille assez folle pour te suivre et vivre la bohème avec toi. Vous vous êtes envolés pour La Réunion. Tu ne regrettes pas d’avoir vendu ta voiture pour rouler sur du “pur herbe” à longueur de journée. Rien à voir avec ce que tu aspires le soir après le boulot. Un boulot de merde pour quatre sous le samedi. Tu t’es dit que ce n’est pas ça, la vie. Tu veux profiter de ta jeunesse. Vivre des moments insoucieux sous d’autres cieux. Tu t’es cassé de chez ta femme en douce avec une nana. Elle aussi veut découvrir un autre monde loin du quotidien.

Ta femme a débarqué furax. Pas un big deal de Mister Pister. Tu as évacué la reine des niaises par le premier vol. Juste à temps pour accueillir ta “madame” à bras ouvert. Elle a trouvé mari bonne la beuh réunionnaise. Une raison suffisante pour te pardonner “tes conneries avec ta salope”, a-t-elle lâché dans une nuée enfumée. Vous squatterez les prochains jours chez une de ses copines. Tu es défoncé du matin au soir. Tu tires six bouffées de suite que tu “coffres” à fond les poumons. Tant pis pour le cancer, au moins tu profites. Et dire que tu rentres dans deux jours. La semaine est passée “extra vite mais extra bien”.

Il te reste encore du pognon. Du flouse à jouer au Casino demain. Tu penses au fric que tu pourrais te faire. Tu as passé la douane comme une lettre à la poste. Ta beuh planquée dans un paquet de tabac à rouler. Tu as une petite entreprise dans l’idée. Si les graines que tu ramènes rapportent leurs fruits, tu rouleras sur des liasses de blé, mon gars… Ce soir, vous pioncez dans un hôtel pour amants à Rose-Hill. Tu n’es pas rentré. Maman te brisera les noix. Ton boss a envoyé un lèche-cul dire que tu es viré. Mais tu t’en bats les nouilles ! Tu trouveras bien une histoire pour cet esclavagiste du dimanche.

Tu as acheté une moto à un abruti hier. Ce matin ta “madame” veut prendre un café sur la terrasse d’un café à Grand-Baie “pour faire pareil comme à La Réunion, mon chéri-chéri”. Tu vous as vu fumant sur la plage. Vous avez chevauché ta Honda 125 à fond sur l’autoroute du nord. Tu lui expliques ton plan : vivre à la campagne et te lancer dans l’agriculture, “lerla nou fime enn zourne. Ek seki reste nou fer kas !” Mais cette conne a peur de se faire prendre par les keufs. Elle te répond, comme une trouvaille : “Nou al travay lor bato !”

- Esklav sa ! réponds-tu.

Elle insiste :

- Kontra 3 an, nou ale, nou travay 1 an, apre nou avoy fer fout. Ki to dir ?

- Nou kraz Babylon, plito. Kit fwa nou ava gagn enn lespri.