CARTE BANCAIRE : ABC Banking lance l’UnionPay Diamond Card

ABC Banking Corporation, en partenariat avec l’UnionPay International, vient de lancer une nouvelle carte de paiement Premium, l’UnionPay Diamond Card, à laquelle plusieurs privilèges sont attachés. La banque mauricienne annonce qu’elle est « la première en Afrique » à lancer une telle carte.

L’UnionPay Diamond Card, indiquent les promoteurs, offre un large éventail de privilèges exclusifs aussi bien qu’une reconnaissance instantanée de ses détenteurs. Au-delà d’une limite quotidienne de retrait de Rs 100 000 et d’une limite d’achat de Rs 500 000, la carte offre un accès à des salons VIP de plus de 900 aéroports à travers le monde. Sont aussi rattachés à cette carte des services taillés sur mesure et des remises à Maurice comme à l’étranger, de même qu’une couverture voyage tous risques, incluant les dépenses médicales d’urgence. « La carte comprend un service de conciergerie pour les voyages 24/24h, l’offre de divertissements et le shopping à travers le monde. » L’UnionPay Diamond Card est une carte à puce dont l’utilisation est couplée à un numéro d’identification personnel, assurant ainsi une sécurité supérieure à son détenteur.

La direction d’ABC Banking Corporation se réjouit de l’introduction de cette carte destinée à ses clients à hauts revenus. « L’UnionPay Diamond Card met en exergue notre engagement d’offrir les meilleurs produits en termes de cartes de paiement à nos clients. Ce produit va au-delà de leurs attentes en leur donnant droit à des privilèges qui ont fait d’UnionPay un étendard en matière de services de cartes bancaires au monde. Les fonctionnalités uniques de la carte permettront à nos clients de bénéficier de services de classe mondiale des deux marques », a indiqué le professeur Donald Ah-Chuen, Managing Director d’ABC Banking Corporation.

Le responsable d’UnionPay International en Afrique, Han Wang, a soutenu que « la Diamond Card répond aux besoins et aspirations des clients les plus aisés ». Tout un éventail de privilèges liés aux voyages, aux achats ou encore à la restauration est proposé. L’UnionPay International, a-t-il indiqué, s’est rapidement développé sur le marché africain, non seulement en réalisant l’inclusion financière de la région, mais aussi en proposant des produits innovants aux clients premium de la banque dans le but d’agrémenter leur mode de vie. « Le lancement de la Diamond Card marque une étape importante dans la création d’un monde sans cash où les paiements sont plus rapides, plus faciles et plus sécurisés pour les clients », a-t-il souligné.

Dans les milieux d’ABC Banking Corporation, on indique que la nouvelle carte complémente les avantages personnalisés que proposent déjà les services de Private Banking et de Wealth Management Advisory offerts par ABC Capital, qui est un partenaire d’ABC Banking Corporation. L’UnionPay Diamond Card permettra à ABC Banking Corporation d’offrir un service complet grâce à son bureau de représentation à Hong Kong, lancé le 28 février dernier.