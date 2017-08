CARTE BIOMÉTRIQUE — Dr Maharajah Madhewoo : « Le jugement de la Cour suprême indienne me conforte à me battre »

Une action judiciaire avait été logée en Cour suprême indienne contre le projet Aadhaar, qui voulait collecter les données biométriques des Indiens. Le verdict est tombé hier. Neuf juges de la Cour suprême ont trouvé que le droit au respect de la vie privée fait partie de l’article 21 de la Constitution, qui protège la vie et la liberté. Le Dr Maharajah Madhewoo, qui avait saisi le Human Rights Committee pour contrer la carte biométrique à Maurice, se réjouit de cette nouvelle, qui conforte son opposition à la carte identité.

La Cour suprême indienne a confirmé que les Indiens ont un droit constitutionnel au respect de la vie privée, s'élevant par conséquent contre le projet Aadhaar, qui prévoyait de collecter les données biométriques. Ayant eu vent de cette nouvelle, le Dr Maharajah Madhewoo a de ce pas sollicité l'aide de Pete Weatherby pour une plainte devant la Commission des Droits de l'homme des Nations unies en se basant sur le jugement de la Cour suprême indienne dans sa lutte devant le Human Rights Committee.

« J'ai eu raison de me battre pour qu'on ne donne pas nos empreintes. J'allais même détruire face aux caméras des médias les empreintes de mes dix doigts », déclare le Dr Maharajah Madhewoo. « La nouvelle qui est tombée hier en Inde me réjouit et me conforte dans mes actes. Quand le ministre Yogida Sawmynaden affirme que les données recueillies de la carte identité biométrique ne sont plus stockées après un délai de sept jours, je n'y crois pas. Avec ce signal de la cour indienne, je demande au Premier ministre de revoir sa position sur la carte biométrique à Maurice. »

Le Dr Maharajah Madhewoo parle dans ce contexte de « harcèlement » du gouvernement. « Cela a été implanté sous le régime de Ramgoolam et est poursuivi sous celui de Jugnauth. Zot finn arsel bann dimounn, finn dir bann vye pa pou gagn pansion e 99% bann Morisien finn tir zot kart biometrik. » Il s'est dit « amer » que son appel auprès du Privy Council concernant la carte d'identité ait été rejeté. « Mo ti pe reprezant la nasion morisienn et c'est une défaite amère. Mais le jugement de la Cour suprême indienne me conforte à me battre pour rejeter la carte biométrique. Je suis surtout contre le fait qu'on prenne nos empreintes digitales. » Et de rappeler qu'il y a eu un « gaspillage d'argent » à cet effet, soit environ « Rs 1,7 milliard de dépenses ».

Metro Express : un danger

Le Dr Maharajah Madhewoo est également revenu sur sa visite à Mumbai en compagnie d'Eddy Sadien, travailleur social, pour faire une observation sur le métro de l'Inde. Les informations qu'il a recueillies indiquent que le métro reliant l'est à l'ouest de Mumbai coûte quelque USD 23 milliards, soit Rs 670 millions. « C'est un métro qui transporte jusqu'à 335 000 personnes par jour et si nous avons un Metro Express à Maurice, la question qu'il faut poser est s'il fera deux fois la longueur du métro de l'Inde pour la ligne Curepipe-Port-Louis. Faudra-t-il payer Rs 40 pour le transport ? » Le Dr Maharajah Madhewoo qualifie le projet Metro Express de « gaspillage d'argent ».

Dans le même ordre d'idées, il dit être contre l'idée que Maurice emprunte de l'argent de l'Inde. « La topographie de Maurice est un gros danger pour le projet Métro Express. Kisana pou benefisie sa traze-la ? Nous avons observé en Inde que ce n'est pas l'autoroute qui abrite le métro. Il y a une passerelle qui permet une fluidité dans le trafic. Je reste convaincu que ce projet de métro n'est pas fiable et mènera vers un endettement de la population. »

Le secondant, Eddy Sadien affirme que son passage en Inde lui a « ouvert les yeux », poursuivant : « Maurice est un pays en progression et en avance sur l'Inde. Il y a beaucoup de misère dans ce pays et un manque d'hygiène accru. L'Inde est loin d'être un exemple de développement. » Eddy Sadien a aussi eu l'occasion de parler à un officier indien concernant Agaléga. « Mo finn konpran ki lInde pou servi Agalega kouma enn baz militer pou kontre progresion Lasinn dan losean Indien. » Et de faire ressortir que l'emprunt d'argent pour le projet Metro Express est une « honte ». Il conclut : « Nou Premye minis gagn plis kass ki Premye minis indien. Li enn laont ki li anprint ek Lind ! »