Carte d’identité biométrique

Elles ont été 210 et 180 personnes qui se sont rendues au centre de conversion de Port-Louis et de Rose-Hill, respectivement, pour l’obtention de leur nouvelle carte biométrique, samedi. Selon les chiffres du ministère des TIC, depuis la mise en place de nouvelles installations pour ces cartes à puce, environ 300 personnes font le déplacement tous les jours.

À hier, 159 personnes qui n’étaient pas en possession de la carte biométrique ont fait le déplacement à Port-Louis et 180 à Rose-Hill. Un total de 33 jeunes qui viennent d’avoir 18 ans sont également partis dans ces centres pour leur nouvelle carte. Les chiffres démontrent aussi que 62 personnes ont fait la demande d’une nouvelle carte après avoir égaré leur carte biométrique. «Ces chiffres sont assez alarmants», soutient-on au ministère des TIC.

Les chiffres du ministère révèlent que quelque 2,000 Mauriciens n’ont pas la nouvelle carte. Plus de 12,266 personnes n’ont pas collecté leur carte à ce jour. En ce moment, les cartes actives dépassent le nombre de 982,837.

Les centres de conversion de Port-Louis et de Rose-Hill seront ouverts de 9h à 18h à partir de ce lundi jusqu’au vendredi 31 mars. Pour ceux qui préfèrent le week-end, ils pourront s’y rendre dans ces deux centres les 18 et 19 mars et le dernier week-end de mars, toujours de 9h à 18h. Au ministère des TIC, on prévoit qu’avant la fin de ce mois-ci, les demandes diminueront. Ceux qui ne sont pas à Maurice ou qui sont malades pourront faire la demande de la nouvelle carte après la date butoir à condition qu’ils aient un justificatif solide.

La validité de la carte d’identité a été étendue au 31 mars 2017. Selon les provisions légales, ceux qui n’ont pas la nouvelle carte biométrique sont passibles d’une amende ne dépassant pas Rs 100,000 et de cinq ans de prison.