CARTE D’IDENTITÉ BIOMÉTRIQUE : 11 911 Biometric ID Cards encore à être émises

Avec l’expiration prochaine de l’ancienne carte d’identité, la foule grossit à vue d’œil aux deux centres de conversion, soit à l’Emmanuel Anquetil Building, Port-Louis, et au National Pension Fund (NPF), Rose-Hill. Au vu du nombre restant, à savoir 469 personnes à hier, selon le ministère de l’Information et de la Technologie, aucune extension de délai n’est à prévoir. Le public a donc jusqu’au 31 mars pour l’obtention de la carte d’identité biométrique.

Les heures d’ouverture des deux centres de conversion revues, ces derniers sont désormais opérationnels de 9h à 18h jusqu’au 31 mars. Les centres resteront aussi ouverts le week-end des 25 et 26 mars aux mêmes horaires. Selon le dernier communiqué du ministère de l’Information et de la Technologie, 305 personnes se sont rendues samedi dans les deux centres de conversion à Port-Louis et à Rose-Hill, alors que le nombre a encore augmenté hier avec 469 personnes. Par ailleurs, 62 personnes à Port-Louis et 23 autres à Rose-Hill s’y sont rendues à nouveau samedi pour un nouvel enregistrement, ayant perdu leur carte durant le week-end. Les deux centres peuvent accueillir un minimum de 275 personnes à Port-Louis et 175 à Rose-Hill.

En vue de diminuer le temps d’attente, des tickets sont octroyés aux demandeurs à partir de 9h. Lorsque la capacité des centres est dépassée, des tickets prioritaires sont accordés pour les jours suivants. Le ministère précise que les centres de conversion seront aussi ouverts le mercredi 29 mars, jour férié, pour l’exercice d’enregistrement.

Selon un communiqué émis par le ministère de tutelle, des citoyens mauriciens actuellement à l’étranger, ceux sérieusement malades ou d’autres incapables de se déplacer pour s’enregistrer, pourront le faire après le 31 mars, mais en fournissant des documents valables, tels passeport ou certificat médical. L’unité mobile mise à la disposition des personnes alitées, ne pouvant faire le déplacement, est toujours opérationnelle.

À ce jour, environ 11 911 personnes n’ont pas encore collecté leur carte d’identité. Le nombre de cartes actives est de 984 080. En moyenne, les formalités pour l’enregistrement prennent environ 15 minutes, sans compter plusieurs heures d’attente. Les guichets ont aussi été revus à la hausse avec un maximum de trois supplémentaires par centre de conversion.

Pour rappel, lors de l’enregistrement, il faut se munir des documents suivants : l’acte de naissance, l’acte de mariage (pour les femmes mariées) et une preuve d’adresse. Les demandeurs doivent aussi être munis de leur ancienne carte d’identité. Ceux qui ont perdu la leur doivent fournir un mémo de la police pour être en mesure de s’enregistrer pour la nouvelle carte.

En outre, ceux qui ne disposent pas de la nouvelle carte biométrique sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à Rs 100 000 et une peine de prison maximum de cinq ans. Une fois l’enregistrement complété, la carte biométrique sera disponible dans un délai de sept jours. Ceux s’étant enregistrés à Port-Louis devront la récupérer à l’ID Collection Unit, à l’Emmanuel Anquetil Building, au NPF Building, à Rose-Hill, et au Civil Status Office, Fisherman Street, Port Mathurin, pour les Rodriguais. Le public est invité à appeler le 468-1594/468-1595 pour s’informer de la capacité quotidienne du processus d’inscription dans chaque centre de conversion.