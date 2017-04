Carte d’identité biométrique : un goût ... d'inachevé !

Plus le temps passe, plus des citoyens qui se rendent dans les centres de conversion sont confrontés à diverses sortes de péripéties et à des situations des plus cocasses.

Le ridicule ne tue pas, certes, mais cela ne prête nullement à rire!

Le ministre de tutelle nous a habitués à des volte-face où il se contredit régulièrement. Sa rengaine, c'est de dire à la population qu'avant les dernières élections, ils étaient eux aussi montés au créneau pour protester contre ladite carte d'identité biométrique.

Mais que, depuis, le gouvernement est libre d'agir comme bon lui semble à cause de l'argent déjà investi dans ce projet par le précédent gouvernement!

Sa parade habituelle est de se référer au jugement rendu en faveur de l'actuel chef de gouvernement. En d'autres mots, si ce dernier a gagné son procès, eh bien, les points de contestation des autres protestataires ne tiennent plus la route! D’autant plus que le recours auprès du Privy Council n’aurait pas donné gain de cause au Dr Mahadewoo.

Tiens donc? Ceci justifiant cela ? Feignant de ne pas comprendre les questions ouvertes, qui demeurent posées dans les jugements prononcés ainsi que les points de droit soulevés... Oubliant volontairement le fait qu’il y a encore un autre procès devant la cour. Se taisant et sans mentionner le fait que des citoyens, de divers bords, aient envoyé une lettre de refus car craignant de confier leurs données biométriques sans des garanties fermes des autorités.

Faisant fi de tout cela, il ignore le fait qu’aucune réponse n’ait été fournie à ces questions de fond posées dans la lettre de refus des citoyens protestataires. Lettre envoyée il y a trois semaines aux ministères concernés. Encore moins de lui-même !

Lui qui nous argue que lors des voyages à l'étranger, d'autres pays imposent la prise de données biométriques. Sommes-nous citoyens de ces pays-là? Libres à nous d'y débarquer ou pas!

Cette impression de frivolité face aux enjeux tellement sensibles et cruciaux nous laisse interloqués, nous déstabilise et inquiète au plus haut chef; en particulier, en ce qu’elle laisse présager pour un futur proche !

Est-ce ainsi que le gouvernement prétend bâtir des relations de confiance avec les citoyens de ce pays ? Donnant l’impression, aux postures du ministre, de cautionner les failles et dérives potentielles des institutions supposées être garantes tant de nos données privées que de nos libertés fondamentales? Opérant dans cette même opacité tant décriée par beaucoup, dont le chef actuel du gouvernement, il y a encore trois ans.

Ce qu'avait entrevu Bill Gates, il y a plus de quarante ans : la petite puce informatique qui animait les micro-ordinateurs allait déclencher une révolution technologique sans précédent.

Depuis, sa petite entreprise est devenue un empire.... Et d'autres entreprises l'ont suivie. Depuis la chute du Mur de Berlin et la fin du bloc communiste, c'est la planète entière qui est devenue marchandise.

Notre tendance à emboîter le pas audit progrès, de niveau mondialiste, avec le règne absolu de la technique. La technologie est utile dans la mesure où elle sert le développement intégral de l'humanité. Est-ce le cas?

N’est-il pas, alors, de notre responsabilité de décider de ne pas accepter la direction vers laquelle est orientée l’organisation de notre société? En défiance totale face à l'urgence des défis écologiques et autres enjeux de sauvegarde de la planète!

Des noyaux de résistance – qui émergent, ici et là, pour discerner le périlleux projet de société qui s'installe – témoignent d'une nouvelle culture constituée de milieux où l'on échappe aux normes officielles en choisissant de vivre, dans la sobriété, le temps long de l'histoire. Opter pour la participation à de dynamiques novatrices pour en faire dégager plutôt le sens anthropologique. Cela avec un esprit ouvert et libre qui s’affranchit des contraintes. S'autorisant une hauteur de vue, sans cadre, ni jugement, mais pourvue d'une profondeur de sens!

Que conclure?

Carte biométrique à Maurice, justifier l'injustifiable?