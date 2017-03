CARTE D’IDENTITÉ BIOMÉTRIQUE : 'L’objecteur de conscience' face à l’État de droit...

D’abord un postulat irréfutable: la menace d’une amende de Rs 100 000, doublée d’une peine de prison de cinq ans pour celui ne respectant pas l’échéance du 31 mars, fut un redoutable épouvantail qui aura pesé de manière décisive dans la décision de très nombreux Mauriciens de se procurer la carte d’identité biométrique. Mais lors d’une conférence de presse, le mardi 21 mars – soit à seulement dix jours de la date butoir! – le ministre des TIC vient allègrement nier l’existence de cette cruelle intimidation qu’avait intériorisée le subconscient collectif. Le citoyen est tétanisé. Non seulement par cette contorsion consternante, mais aussi par la découverte, avec le recul, d’une ignoble fourberie dont il a été victime pour le contraindre à faire violence à sa conscience en brandissant ce croquemitaine. Quatre ans durant.

Quatre ans à surfer sur la peur! Deux gouvernements successifs. L’espoir d’une nouvelle dynamique de raison et de sagesse qu’avait suscité l’Alliance Lepep en 2014 s’est rapidement estompé et ce masque qui tombe aujourd’hui commande de remettre les pendules à l’heure en faisant un rappel des nombreux subterfuges du régime Ramgoolam pour briser la contestation, mais repris sans aucune gêne par les puissants du jour: laisser courir les rumeurs à l’effet qu’en l’absence de la nouvelle carte, des services seraient niés (transport gratuit, pension de vieillesse), optimisation de la boîte à propagande qu’est la MBC, le zèle ou la collusion – au choix – des entreprises transformant leurs bureaux en centres mobiles du Mauritius National Identity Scheme. La démarche des juges, fournissant leurs empreintes en amont, jugée impropre par Me Penny Hack, ne fut aussi pas sans conséquence. À cela, sont venus s’ajouter certains médias qui auront privilégié un angle plutôt qu’un autre et s’appuyant sur le poids des mots et le choc des images, ce que firent les champions des bien-pensants, contribuant grandement à piper les dés. L’enjeu était certes de taille: la réconciliation des progrès technologiques et la liberté de conscience de l’individu.

Les contestataires avaient, eux, choisi le respect de l’État de Droit, mais ne purent toutefois vaincre la faiblesse de réflexion de la majorité des Mauriciens tant était incrustée une dramatique torpeur intellectuelle. En revanche, la Cour suprême leur donna raison sur la non-soumission des données biométriques: « The coercive (Rs 100 000 d’amende et cinq ans d’emprisonnement) taking of fingerprints clashes with the above section (la section 9 (i) de notre constitution) and represents an interference with the integrity and privacy of the citizen. » Mais les juges soutinrent que la section 9 (2) autorisait une dérogation « …in the interest of public order… » Jugement confirmé par le Privy Council qui, nous l’écrivons respectueusement, ignore le contexte mauricien avec ses scandaleuses charges provisoires et, par conséquent, les dangers d’une escalade d’abus – que la conservation des empreintes était susceptible d’inviter – d’une police perçue comme étant à la solde du pouvoir. Rappelons les propos édifiants du DPP qui, lui-même, faillit passer à la trappe: « There is a WELL-FOUNDED BUT NOT NEW – c’est nous qui soulignons – concern among members of the Bar that the judicial control is inadequate and provisional charges are being used as a cover for arbitrary arrests and detentions. » Si les fuites de Wikileaks et celles de Snowden démontrant le caractère global “Big Brother” ont effleuré l’esprit des Law Lords lors de l’appel, elles n’auront pas, nous imaginons, fait le poids face à la montée de ce terrorisme omniprésent qui frappe aveuglément.

Mais même si nous ne souscrivons pas au jugement du Privy Council, nous devons nous y plier pour démontrer notre attachement à l’État de droit faute de quoi l’anarchie serait reine. Pour être cohérent avec notre argumentaire tenu en amont. Pour respecter un engagement pris. Pour refuser d’entrer dans l’illégalité et conserver la crédibilité si nécessaire pour les futurs combats. Nous hésitons à dire que nous en faisons une question d’honneur. Ce mot trop galvaudé et si incompris ne pourrait que susciter sarcasmes. S’y plier donc d’autant plus que toutes les dispositions juridiques sont épuisées et que nous ne pouvons pas nous appuyer sur la Cour européenne des Droits de l’Homme vers qui le Dr Rajah Madhewoo comptait se tourner, cette instance n’ayant pas juridiction sur notre République. Tandis que la visibilité est quasi nulle concernant le procès qu’intente l’avocat Neelkanth Dulloo à l’État et que Me Sanjeev Teeluckdharry n’a pas jusqu’ici présenté sa “Private Member’s Motion”. Faisons l’impasse sur le silence des signataires de la pétition de Lalit, comprenant notamment d’anciens présidents de la République, d’artistes, d’avocats. Les premières tranchées offrent toujours une meilleure perspective du courage et de la force de conviction des uns et des autres.

En revanche, il convient de s’attarder sur le dernier carré de contestataires qui, en sus de mettre en exergue le “colourable device” du gouvernement visant à contourner le jugement de nos cours, par le biais du fameux “consent form”, exige de multiples garanties quant à l’utilisation des données biométriques: qu’elles soient retenues uniquement pour la carte d’identité, qu’elles ne soient pas copiées ou trafiquées, mais détruites à la satisfaction du détenteur de la carte, que soit inscrite dans la loi l’assurance fournie par le ministre du TIC quant à l’absence de conséquence pénale, entre autres. Ces trublions qui refusent la fatalité nous ramènent à une critique, publiée récemment dans Le Figaro, de Marie-Noëlle Tranchant du film traitant l’objection de conscience et joué récemment dans nos salles Tu ne tueras point: « Vouloir étouffer la conscience sous la loi, c’est plus que museler des récalcitrants. C’est boucher les sources de l’imagination créatrice. » Respect.

P.S : Pourquoi pas une PNQ du leader de l’opposition à la prochaine séance du Parlement, l’instance par excellence pour la défense des citoyens ?