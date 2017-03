CARTE D’IDENTITÉ BIOMÉTRIQUE: Me Neelkanth Dulloo demande à apporter des amendements à sa plainte

L’action civile engagée par Me Neelkanth Dulloo contre l’État pour contester la mise en application de la nouvelle carte d’identité biométrique a été appelée ce matin devant la Master and Registrar de la Cour suprême. L'homme de loi compte présenter des amendements à sa plainte initiale compte tenu des jugements déjà prononcés sur les précédentes actions légales quant à la carte d'identité biométrique.

L’avocat Neelkanth Dulloo avait engagé des actions civiles contre l’État pour contester l’entrée en vigueur de la carte d’identité biométrique. Dans sa plainte, il avance que « le stockage des empreintes digitales d’un citoyen est anticonstitutionnel » et dit « craindre » un éventuel abus de la part des autorités concernées. Lors d'une précédente séance, l'avoué Kaviraj Bokhoree avait avancé plusieurs requêtes devant la Master and Registrar de la Cour suprême, Me Shameem Hamuth-Laulloo, notamment que le procès soit entendu au plus vite et d'apporter des amendements à la plainte initiale. Me Kaviraj Bokhoree avait par ailleurs souligné qu’il allait « extraire de la plainte initialement logée tous les paragraphes sur lesquels la Cour suprême s’est déjà prononcée dans l’affaire de Pravind Jugnauth, et le Privy Council dans celle du Dr Rajah Madhewoo, afin qu’il n’y ait pas de répétition ». Lors de l'appel de l'affaire ce matin, il a été convenu que le plaignant obtienne un renvoi pour apporter des amendements à sa plainte initiale. L'affaire a été ajournée au 28 mars.

Rappelons qu’après le Dr Maharajah Madhewoo et Pravind Jugnauth, l’avocat Neelkanth Dulloo avait lui aussi engagé des actions civiles contre l’État pour contester l’entrée en vigueur de la carte d’identité biométrique. Dans sa plainte, il avance que le stockage des empreintes digitales d’un citoyen est anticonstitutionnel et dit craindre un éventuel abus des autorités. Le 31 octobre dernier, les Law Lords du Privy Council avaient rejeté l’appel du Dr Madhewoo, concluant que la carte biométrique « ne bafouera pas les droits constitutionnels » de leur détenteur. À noter que la date butoir pour l'obtention de la nouvelle carte d'identité biométrique est le 31 mars.