CARTE D’IDENTITÉ BIOMÉTRIQUE : Le Petit Prince s’invite au débat

Un entrefilet publié dans un hebdomadaire devrait relancer la polémique quant au stockage ou non des empreintes ; donc quant au respect ou non du verdict de la Cour suprême qui l’avait décrété anticonstitutionnel s’il n’obtenait pas le consentement du citoyen, jugement confirmé par le Privy Council. En effet, nous y apprenons qu’une personne aurait été dispensée de fournir de nouveau ses empreintes pour une nouvelle carte (la première datant de 2014 contenant des infos qui seraient inexactes), et que des officiers auraient justifié la démarche par un «Pa traka, nou ankor ena so lanprint ». Gravissime si tel est le cas! Une communication officielle des autorités s’impose en vue de bannir le doute. Par la même occasion, elles pourraient confirmer/infirmer que l’autorisation préalable du citoyen par le biais du Consent Form est désormais obsolète au centre de conversion de Rose-Hill comme semblent l’indiquer les propos édifiants d’un préposé confronté à un citoyen réclamant hier ce document officiel:

-Akot Consent Form ki mo bizin signe?

-Ki Consent Form?

-Be Consent Form ki tou zournal dir bizin signe kan donn lanprint.

-Pena okenn Consent Form isi.

-Ah bon?

-E zame pa ti ena Consent Form isi.

-Ah bon ! Zis pou Port-Louis alor (Emmanuel Anquetil Building)?

-Sa, mo pa kone.

-Ou paret embarase!

-Mo pa kone ki ou pe koze.

-Eski mo kapav konn ou non ?

-Non.

Doit-on déduire que les autorités considèrent le consentement implicite, du moment que le citoyen fournit ses empreintes? Habile stratégie ou machiavélisme (au choix) pour court-circuiter l’arrêt du judiciaire ? Il n’en demeure pas moins qu’un gouvernement fait preuve de cruauté en imposant au citoyen le spectacle pathétique de fonctionnaires apprivoisés et respectant des consignes contradictoires. Avec zèle. Ceux-là ont toutefois le mérite de nous rappeler la pertinence du Petit Prince; Saint-Exupéry décrivait avec tendresse ces traits si caractéristiques de l’être humain…