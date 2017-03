CARTE D’IDENTITÉ BIOMÉTRIQUE: Première action contre la prise d'empreintes mercredi prochain

Le front commun contre la prise d’empreintes en vue de l'obtention de la nouvelle carte d’identité se présentera mercredi à un centre de conversion, pour refuser que leurs empreintes soient prises en vue de l’obtention de leur nouvelle carte d’identité. Un appel est aussi lancé aux détenteurs de carte biométrique qui ne se sentent pas en sécurité de se joindre au mouvement de contestation.

Le front commun contre la prise d’empreintes de la nouvelle carte d’identité nationale enclenche son action, décidée vendredi matin au centre Marie Reine de la Paix, à Port-Louis. Pour établir leur plan de travail, l’activiste Jeff Lingaya était entouré de ceux qui, comme lui, combattent en vue de ne pas accéder à la requête de l’État de donner les empreintes pour l'obtention de la nouvelle carte d’identité. Pendant une heure, les délibérations sur la carte d’identité n’ont pas abouti à des actions concrètes. Il a toutefois été décidé que le premier pas se fera sous forme de rencontre au centre de conversion de Port-Louis ce mercredi. « Nous sommes arrivés à un consensus et nous finalisons notre façon de procéder par notre manifestation ce mercredi. Le débat démocratique est encore en gestation », a déclaré Jeff Lingaya, chef de file du mouvement après les discussions.

Ce dernier a évoqué la révision d’une lettre commune que doivent signer tous les contestataires. « Nous allons revoir cette lettre avec nos hommes de loi pour étudier si c’est la meilleure perspective par rapport à ce qui suivra légalement », a-t-il indiqué. Les discussions à ce sujet devraient être finalisées avant mercredi, car une certaine opposition au sujet de cette option a été notée parmi les contestataires. Jeff Lingaya s'est malgré tout réjoui de l’unité qui se forme entre ceux qui sont contre les empreintes sur la carte d'identité. Il attend la reprise des travaux parlementaires ce mardi et les décisions qui seront prises dans le cas où une personne ne dispose pas de nouvelle carte d’identité biométrique à compter du 1er avril.

Injonction en Cour suprême

Un sit-in se profile également au Jardin de la Compagnie. L’activiste Jeff Lingaya espère que la municipalité de Port-Louis agréera à la demande des contestataires. Le mouvement a aussi rencontré des hommes de loi. Selon Jeff Lingaya, ce sont ces derniers qui sont « venus de l’avant pour offrir leur soutien ». Le chef de file du mouvement relate qu'une grève de la faim n’est « pas à écarter » si le gouvernement campe sur sa position. « Si une cinquantaine de contestataires disent qu’ils choisiront la grève de faim, je ne dirai pas non », a-t-il laissé entendre.

Par ailleurs, l’un des contestataires, Georges Ah Yan, leader du Forum des Citoyens Libres (FCL), n’a presque pas partagé les mêmes avis que la majorité. « Nous allons émettre une injonction en Cour suprême ce lundi pour empêcher le MNIC de nous faire signer une ‘Consent Form’. On ne peut pas nous forcer à donner nos empreintes », a-t-il dit. Selon lui, le fait de signer la “Consent Form” pour avoir sa carte d’identité démontre que « le gouvernement fait du chantage avec les citoyens ». Georges Ah Yan accepte d’avoir sa nouvelle carte sans sa photo biométrique et ses empreintes et refuse de signer une pétition du mouvement des contestataires, car, selon lui, cela ne mènera nulle part.

À noter que le Dr Rajah Madhewoo, autre contestataire de la carte d’identité biométrique, a repris les paroles du Premier ministre, Pravind Jugnauth, lorsque ce dernier contestait encore les données biométriques et les empreintes sur la carte.

Ceux du mouvement de contestation sont : la CTSP, l’UASI, Rezistans ek Alternativ, Mouvman Premie mai, Free Art, Claim, Rafale, Rajah Madhewoo, Georges Ah Yan et Ish Sookun.

CARTE D'IDENTITÉ BIOMÉTRIQUE: Le FLN proteste devant l'hôtel du gouvernement

Le Front Libération National (FLN) a manifesté hier matin devant l'hôtel du gouvernement afin de protester contre la nouvelle carte d'identité. Pour Ismaël Nazir Leader, du FLN, il est « primordial que le gouvernement vienne avec une nouvelle loi autorisant ceux refusant de faire leur nouvelle carte d'identité à utiliser l'ancienne ». Pour cela, le leader du FLN propose de prolonger la date d'expiration de l'ancienne carte. « Nu pa le kart biometrik parski nu pa pe envi ki ena tou nou ban informasion personel lor-la. Nu pa kone kifer bizin nu met nu lemprint. Guvernma pa kapav oblis bann morisien tir so nouvo kart si li pa pe dakor. Bizin enn nouvo loi ki autoriz nu gard ancien kart-la e laiss li valid. » Lors de leur protestation pacifique, les membres du FLN ont été rejoints par des touristes, solidaires avec leur démarche.