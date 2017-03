CARTE D’IDENTITÉ: Rajah Madhewoo s’en remet à la présidente

Face à la date butoir qui arrive à échéance concernant l’obtention de la carte biométrique, le Dr Rajah Madhewoo, fervent contestataire de celle-ci, a adressé hier un courriel à la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, dans lequel il exprime quelque 13 points de ses préoccupations.

Le Dr Rajah Madhewoo souligne dans un premier temps que « nos ancêtres ont lutté pour notre libération et notre indépendance et maintenant que nous célébrons le 49e anniversaire de l’Indépendance de Maurice, nous perdons notre véritable indépendance en raison de ces politiciens qui nous obligent à donner nos empreintes ». Me Rajsoomer Lallah, un chef juge, de même que Karl Offman et Cassam Uteem, deux ex-présidents de la République, se sont prononcés contre la carte biométrique. Dans un 2e temps, il note « la prise obligatoire de nos empreintes », qui était « uniquement pour ceux soupçonnés de crime ». Dans ce cas de figure, « cela veut dire que toute la population est constituée de dangereux criminels ».

Troisièmement, quelques arguments, selon lesquels « cette mesure réduirait les risques d’attentats terroristes », ont été avancés. Or, « les terroristes sont prêts à mourir et ils le feront avec ou sans carte d’identité », souligne le contestataire. Le Dr Rajah Madhewoo rappelle ainsi que le pays « a ouvert l’Airway Corridor », avec pour conséquence que « tous ceux qui veulent accéder au territoire mauricien peuvent le faire sans être obligés de donner leurs empreintes alors que les Mauriciens y sont contraints ». Il rappelle ensuite des cas tels que WPC Shirley Mckie et l’avocat BRandon Mayfield, dans l’Oregon, qui ont été condamnés alors qu’ils étaient innocents. « Ceux ne possédant pas de moyens financiers ne pourront se battre pour recouvrer la liberté alors que le vrai coupable sera libre. » Ce qui, dit-il dans son argument suivant, engendra des coûts conséquents pour toute la nation sachant que la carte devra être renouvelée dans sept ans. Sixièmement, « la carte biométrique a déjà démontré sa faiblesse en se fissurant au verso », ajoutant que « la photo peut être enlevée pour être remplacée par une fausse ». Dans son point suivant, il note que « l’année dernière, au Royaume-Uni, la carte Oyster et des cartes bancaires ont interagi et la première nommée a permis de faire des retraits bancaires sans que le propriétaire des comptes ne soit au courant ». Il poursuit : « Imposer une amende de Rs 100 000 et une peine de prison de cinq ans n’est même pas comparable à une somme imposée à un violeur. »

Dans ses derniers points, il précise avoir écrit deux lettres au Premier ministre, Pravind Jugnauth, affirmant n'avoir eu en retour qu’un seul accusé de réception. « J’ai combattu pour cette nation en vue d’une société démocratique. Bien que mes avocats m’aient proposé un service pro-bono, j’ai néanmoins dépensé Rs 1,5 million », continue-t-il, ajoutant : « Furthermore, this government is now claiming me Rs 1,9 million for costs for sending British barristers to fight my case to the keep of the BNIC. To note that the British do not have Biometric National Identity Card (BNIC) for its citizens. It is said that such a card was Intrusive, Abusive and not cost effective. »

Le Dr Rajah Madhewoo demande à la présidente de la République de considérer les points soulevés et de prendre des actions « pour les futures générations ». Après avoir déposé son courriel, il a dit « être déçu de l’attitude du gouvernement ». Et de conclure : « Il existe des vidéos dans lesquelles Pravind Jugnauth affirme que la carte biométrique est un symbole de dictature sous le règne de Navin Ramgoolam. Je me demande comment il se fait qu’elle soit désormais bonne. »