CARTE D'IDENTITÉ BIOMÉTRIQUE : Est-ce la fin pour les citoyens libres penseurs?

L’annonce de fin mars comme date limite pour le renouvellement de l’ancienne carte d’identité fait effet d’un ‘coup de poing’ ! Sera-t-elle le dernier épisode du feuilleton de la carte d’identité? Pourtant, tous les cas portés en cour sont-ils arrivés à leur terme ?

Difficile de comprendre un chef de gouvernement qui s’était, lui-même, déclaré partie civile dans un procès contre l’État, sur ce sujet, se dresser aujourd’hui comme exécuteur des dispositions de l’ancienne législation NIC Act septembre 2013 ! Juste parce qu’il a eu gain de cause sur sa revendication partielle ?

Qu’est-ce qui a changé sur le fond du problème depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2014 ?

L’institution première du pays qu’est le Parlement, a-t-elle retrouvé sa souveraineté qui lui fut confisquée avec la pratique d’opacité avec laquelle ce projet dit public fut introduit ? Les mêmes protagonistes singapouriens ne sont-ils pas toujours aux manettes en tant que maîtres d’œuvre ?

Si ce n’est pas du quasi-statu quo, c’est quoi finalement ?

Obliger des compatriotes à devenir détenteurs de la carte biométrique. Imposer les empreintes digitales comme condition sine qua non avec promesse de leur destruction par la suite. Ni vu, ni connu ….!

Mettre au pas le dernier groupe de citoyens qui se revendiquent libres penseurs, qu’en conclure ?

Contraindre les derniers irréductibles à se départir d’une composante essentielle de leur humanité : renoncer à leur liberté intrinsèque, cette part essentielle de notre réalité ontologique d’enfants de la Terre !

Démocratie espérions-nous ?

Est-ce interdit de s’opposer à cet ordre établi par le pouvoir précédent ?

La marche de protestation du Dr Mahadeo, enchaîné, demeure un symbole fort du combat de beaucoup de non-soumis au diktat et prescriptions de dite modernité. Depuis ? Une léthargie des concitoyens du/des pays résultant en partie des trahisons à répétition des élites?

Quel paradoxe de prendre en pleine figure ce coup de semonce un jour après que le pays tout entier a entonné, de bon cœur, l’hymne national où nous avons chanté notre désir profond de « Peace, justice and liberty »?

Est-ce une faute d’ériger sa liberté comme vertu cardinale au-dessus de tout ? Ou va-t-il devenir un délit de ne pas se laisser asservir par la technologie d’une société de surveillance ? Refuser la violence faite à sa conscience, va-t-il nous mettre dans l’illégalité ?

En dernière instance veut-on substituer notre valeur éthique à la valeur technique ?

Finalement, pour aboutir à forcer au renoncement de la construction d’une société conviviale !

Non déontologique et immoral plutôt !