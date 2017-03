Carte moderne mais système arriéré

En ce dimanche, je m’arme de patience et mets de côté mes projets de grasse matinée pour intégrer le projet de modernisation de carte d’identité de la République de Maurice. J’arrive au bâtiment de la NPF, à Rose-Hill, avant 9 heures. La grille est fermée et surveillée ; une cinquantaine de personnes semblent faire la queue à l’intérieur et une trentaine à l’extérieur. Un préposé répète comme un receveur d’autobus : « Zedi, zedi, vini zedi », tout en distribuant des morceaux de papier (voir photo) à ceux qui sont alignés dehors. Sur ce ticket de fortune, un chiffre, une date et « jeudi » y sont écrits à la main et des sceaux du ministère de la Communication, la Technologie et de l’Innovation (CTI) sont supposés l’authentifier. N’est-ce pas une ironie ? Communication nulle, technologie XIXe siècle et l’innovation, n’en parlons même pas.

Je ne parlerai pas des désagréments que cela me cause, moi, qui ai choisi de m’y rendre en week-end car je travaille en semaine. Mais je me pose une question : de quelle modernité parle l’État et comment ce processus aurait-il pu être différent si la modernité de l’administration publique était réelle ?

Services modernes

Le gouvernement dispose d’un portail largement sous exploité. Pour faciliter la gestion de ce processus de conversion de carte d’identité, une page spéciale aurait pu être créée afin de permettre aux 12 000 personnes de s’inscrire. Cela leur aurait permis de choisir un rendez-vous en fonction des jours et heures qui leur conviennent. Une fois inscrite, la personne recevrait un courriel avec une confirmation du jour, de l’heure et le lieu du rendez-vous ainsi qu’un numéro de référence. Ce service aurait pu être mis en ligne à partir d’un serveur Cloud qui assurerait un service qui puisse faire face au volume variant d’affluence vers ce service en ligne. Pourquoi ne pas aussi imaginer une application mobile pour s’enregistrer ?

Informatique décisionnelle

La mise en place d’un service en ligne de ce type faciliterait certainement le processus pour le citoyen et les responsables du projet. Mais cela permettrait aussi de récolter des informations pour mieux comprendre les besoins des citoyens et ainsi assurer un meilleur service. Dans l’industrie de la technologie, on parle de “business intelligence” (informatique décisionnelle). Par exemple, lors de l’enregistrement en ligne pour obtenir un rendez-vous, les citoyens auraient la possibilité d’indiquer la région où ils habitent ainsi que le jour et l’heure qui leur conviendraient le mieux pour venir faire leur carte d’identité. Ainsi, les responsables du ministère de la CTI auraient des informations consolidées et représentées visuellement, démontrant les régions de même que les jours et heures où il y a le plus de demandes pour la conversion de la carte d’identité. Cela permettrait ainsi aux responsables de décider d’ouvrir des centres temporaires dans des régions à forte demande si nécessaire ou d’augmenter et de réduire le nombre de comptoirs ouverts à différents moments de la journée en fonction des prévisions. Ou alors, ces informations auraient pu être cartographiées et mises en ligne pour aider les citoyens à mieux choisir le jour, l’heure et le centre de conversion, où ils devraient se rendre avec le minimum de temps d’attente.

Vision moderne

Ce qui est décrit ici n’est qu’un exemple de ce qui aurait été possible si ceux responsables de nos administrations avaient une vision moderne. Il faut aussi comprendre que la technologie que contient la nouvelle carte d’identité sera porteuse de modernité uniquement si un écosystème moderne est mis en place pour l’utilisation de la carte. C’est-à-dire, qu’il faudra que toutes les administrations publiques et privées soient équipées de systèmes qui permettent l’utilisation de la carte d’identité sans avoir à présenter actes de naissance et de mariage ou preuves d’adresse. Ces systèmes informatiques devront permettre la traçabilité de l’avancement de dossiers basés sur la carte d’identité. Le potentiel que représente la nouvelle carte biométrique pour faciliter la vie du citoyen est immense, mais son succès dépend de la mise en place de l’informatisation de services de bout à bout. Il faudrait peut-être déjà commencer par le développement d’une culture de modernité parmi nos fonctionnaires et nos décideurs politiques.