LE CAS PRINCE OF THIEVES: Rs 30 000 d’amende à Gilbert Rousset

L’enquête ce matin sur la positivité de Prince Of Thieves a débouché sur une amende de Rs 30 000 infligée par le board des Racing Stewards à l’encontre de l’entraîneur Gilbert Rousset. Deux produits prohibés, betamethasone et triamcinolone acetonide, avaient été trouvés dans son système lors du pre-race test effectué vendredi dernier par Quantilab. Il faut aussi savoir qu’un échantillon d’urine a été pris dans l’après-midi, le même jour, confirmant la présence de ces deux produits, ce qui a été annoncé aux concernés samedi matin.

Au cours de l’enquête, l’entraîneur Gilbert Rousset a accepté que les deux produits prohibés qui ont été trouvés dans le système du cheval avaient été administrés par son entourage. Il a toutefois dit qu’il avait été étonné quand le Mauritius Turf Club l’a informé de la situation. Il a avancé que le fait que les chevaux n’ont pas travaillé durant la semaine, suite au mauvais temps qui a prévalu, a sûrement contribué au fait que ces produits n’ont pas été éliminés. Il a ajouté qu’il a l’habitude d'utiliser ces deux éléments.

En ce qui concerne Prince Of Thieves, il dira que c’est la première fois qu’il s’est servi du béthamosone car il était sous l’impression que le cheval avait un problème de stiffle joint alors que du Fucicort a été appliqué sur le canon de Prince Of Thieves vu que ce dernier présentait des irritations à un pied après avoir travaillé sur un terrain boueux. L’assistant-entraîneur Soodesh Seesurrun avait lui-même appliqué la crème. Le vétérinaire de l’établissement, Alexandre Henry, est venu confirmer l’utilisation du betamethasone et pense que la combination des deux produits peut avoir réduit le temps d’élimination.

Ainsi, après avoir entendu toutes les parties concernées, Gilbert Rousset a été charged sous le règlement 202 (2) pour avoir présenté un cheval étant sous l’effet d’un produit prohibé. Il a plaidé coupable tout en avançant la malchance suite au mauvais temps qui a prévalu. Il a aussi expliqué que la dernière fois où un de ses chevaux a été trouvé positif à un produit prohibé remonte à 2008. Le board des Racing Stewards ont été d’avis, après avoir écouté les explications de Gilbert Rousset, que la sanction serait une amende de Rs 35 000 qui a été toutefois réduite à Rs 30 000, compte tenu des circonstances.

Prince Of Thieves dans les entrées

Prince Of Thieves figure dans les entrées de la sixième course de samedi. Le cheval n’a pas été suspendu sous le réglement 202 (1) c, le board des Racing Stewards s'étant appuyé sur le réglement 208, qui établit que « the Racing Stewards may refuse permission for a horse which has been withdrawn under Rule 202 (1) or disqualified under Rule 206 (1) (b) to participate in any race until the horse has passed an elective test confirming the clearance of the prohibited substance which has been detected in its body » pour ordonner qu’un elective test soit effectué pour confirmer l’élimination des produits trouvés avant que le cheval ne soit autorisé à courir.