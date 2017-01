CASELA : Nouvelle activité, le « Sumo Suit Fight »

Les amateurs d’activités funs et dynamiques peuvent désormais en pratiquer une nouvelle à Casela, à savoir le « Sumo Suit Fight ». Une activité inspirée du Sumo Fight du Japon qui consiste à pousser son adversaire hors du tatami. Elle implique la participation de deux personnes seulement et les participants doivent porter une combinaison de sumo. Le gagnant est celui qui remporte le plus de “rounds” sur les cinq joués. Selon Casela World of Adventures, « cette nouvelle activité s’accorde aux thèmes des deux toboggans géants du parc ». Elle est disponible de lundi à dimanche de 9 heures à 17 heures. Les costumes en location à Casela sont disponibles en taille adulte et enfant à partir de sept ans. L’activité coûte Rs 150.

PHOTOGRAPHIE | À Ébène jusqu'au 26 janvier

Eric Lee présente « Connected »

Le photographe mauricien Eric Lee revient avec une nouvelle série de photos, sous l'intitulé « Connected », dans le cadre d'une exposition en plein air à l'hôtel Hennessy Park, à Ébène, organisée jusqu'au 26 janvier. Le vernissage a eu lieu hier soir.

Après une première exposition de portraits en noir et blanc en février dernier, Eric Lee présente cette fois des photos mettant en exergue la connexion des êtres à travers le corps. Ainsi, à travers des gros plans de mains qui s'entrelacent, des corps qui se touchent et des visages qui se rapprochent, pour ne citer que ces exemples, Eric Lee invite les amateurs de photographies et d'art, mais aussi le grand public, « à élargir sa perception sur les relations humaines ».

Les images sont en noir et blanc et « mettent en avant la relation entre des personnes d'âges différents, l'ethnicité, les cultures et le statut social ». Selon un communiqué émis par l'hôtel à cette occasion, on note que le photographe souhaite « approfondir sa perception des connexions humaines ». Diplômé en « Mass Communication » de l'Institut Charles Telfair, Eric Lee est un passionné de photographie. Autodidacte, il est connu pour ses photos de mode et ses portraits, fait ressortir le communiqué.

L'exposition est montée dans le petit jardin à l'arrière de l'hôtel, à quelques pas du restaurant GrainD'Sel et du Backstage Lounge. Entrée libre.