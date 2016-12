CASELA : Réouverture de la tyrolienne depuis le 17 décembre

Casela World of Adventures a annoncé la réouverture de son activité de tyrolienne sur la Mountain Kingdom, après quatre mois de fermeture due à un accident survenu sur l’une des lignes. Toutes les activités sur la montagne, c’est-à-dire les tyroliennes, le Pont népalais et le canyon swing, sont désormais « conformes aux normes ERCA (European Ropes Course Association) avec les certifications EN 15567-1 2015 et EN 15567-2 2015 », soutient le parc de Cascavelle dans un communiqué diffusé à la presse.

Après l’accident du 13 août, la direction de Casela World of Adventures avait décidé de fermer ces activités et d’ouvrir une enquête pour en déterminer les causes. Suite à deux mois de rénovation, les activités sont de nouveau accessibles selon des normes européennes. La direction du parc soutient que suite à la collaboration et un soutien de la Mauritius Tourism Authority, Casela World of Adventures est « la seule entreprise à Maurice à avoir investi dans l’obtention de cette conformité aux normes européennes de sécurité sous l’ERCA ».

L’ERCA est l’un des principaux fournisseurs d’inspection en Europe, souligne Casela World of Adventures, ajoutant que c’est aussi « la seule organisation qui offre une formation et une évaluation pour les inspecteurs agréés et les organismes de contrôle ». Selon ce communiqué, l’ERCA a accès à des connaissances partagées auprès de 17 organismes d’inspection, répartis dans 30 pays incluant la France, l’Angleterre et l’Allemagne, avec une expérience collective de plus de 190 ans.

Après inspection et validation des activités de la Mountain Kingdom de Casela, l’ERCA a donné son feu vert pour le redémarrage des activités. Des mesures approuvées par la Mauritius Tourism Authority. L’équipe attelée aux opérations ainsi que les guides ont été formés à la gestion des installations et à la formation des usagers afin d’éliminer les risques. Désormais, tous les clients devront participer à un cours d’initiation obligatoire.

Les activités de montagne ont repris le 17 décembre.