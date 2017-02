CASELA-REPRISE DES ACTIVITÉS : « On ne transige pas sur la sécurité » selon Oumesh Rummun

Depuis la mi-décembre, les trois activités proposées par Casela World of Adventures au Mountain Kingdom – à savoir les tyroliennes, le pont népalais et le canyon swing – ont repris et sont désormais conformes aux normes de l’European Ropes Courses Association (ERCA). Cela a nécessité des investissements de plus de Rs 10 millions. Lors d'une rencontre avec Le Mauricien, le Senior Operation Manager du parc, Oumesh Rummun, affirme que « Casela ne transige pas sur la sécurité ». Paul Capper, de l'ERCA, est en ce moment à Maurice pour un suivi.

Suite à un accident survenu en août dernier sur une de ses tyroliennes, la direction de Casela World of Adventures avait pris la décision de fermer ses activités de montagne afin d’enquêter et de faire l’évaluation de ses infrastructures. Le parc avait sollicité l'ERCA, soit une référence au niveau des normes européennes. Dans ce contexte, Paul Capper a fait, à deux reprises, le déplacement pour Maurice l'année dernière. Certifié formateur d'ERCA, il a aussi formé les neuf guides du parc.

Lors d’une rencontre avec Le Mauricien jeudi, Paul Capper indique que la technologie « vétuste » utilisée par le parc a été remplacée. « Years ago, the technology used was fine. But now, technology has changed and we have implemented the new one to stop accident », a-t-il indiqué. Il explique qu'avec l'ancien système, une personne bloquée pour une raison quelconque sur une tyrolienne revenait en arrière. Or, avec le nouveau système introduit, un mécanisme permet de la stopper net sur la tyrolienne, et elle ne revient plus en arrière.

Pendant son séjour à Maurice, le formateur d'ERCA a aussi formé le personnel engagé dans ces activités. Les neuf guides ont été formés pour prendre en charge le client dès son arrivée. Ainsi, ils ont appris à parler aux gens et, surtout, à ne pas leur faire peur. Il ne faut pas les forcer à faire une activité. Ils ont appris à bien mettre les harnais, à les vérifier, à donner le départ ainsi qu’à utiliser le mousqueton pour freiner ou s'arrêter. Il y a deux systèmes : l'un où c'est le participant qui freine et l'autre, le guide. Mais dans tous les cas de figure, le guide est là pour aider.

Paul Capper indique que le système de sauvetage a aussi été revu. « Les guides ont été formés pour aller chercher les participants à n'importe quel niveau s'ils se trouvent en difficulté. Ils ont appris à opérer un chariot de sauvetage sur une ligne. Cela prend du temps si une personne se retrouve par exemple bloquée au milieu de la plus longue tyrolienne, mais cela se fait. »

L'équipe est formée pour prodiguer les premiers soins et, si le cas l'exige, le parc dispose d'un véhicule d'urgence pouvant transporter leurs clients rapidement au centre de santé le plus équipé et le plus proche, souligne Oumesh Rummun. Notre objectif, dit-il, « est de contrôler et d'éliminer tout risque potentiel ». Il poursuit : « C'est pour cela que nous avons investi dans la mise en place des standards internationaux pour nos activités. » Et d’observer qu’il « n'y a aucune obligation concernant les normes pour les tyroliennes à Maurice », avant d'insister sur le fait que « Casela World of Adventures a voulu avoir la certification d'ERCA car la sécurité est primordiale pour nous ».

Paul Capper souligne également qu'il y a eu une première formation sanctionnée par un examen formel. À partir de là, il y a une évaluation continue des performances et aussi un audit du matériel tous les ans. Oumesh Rummun, lui, indique qu'un exercice de simulation de sauvetage en utilisant le chariot de sauvetage est prévu tous les trois mois. « Les activités de tyroliennes sont ouvertes à tous à partir de six ans du moment que le participant est confiant et qu'il pèse au maximum 120 kg », indique Paul Capper. « On ne prend pas des gens pesant plus car il faut calculer le poids maximum d'une deuxième personne de 120 kg s’il faut effectuer un sauvetage sur la ligne. » Et de préciser : « Un enfant de six ans ne fait pas l’activité seul. Il participe en tandem avec le guide. »