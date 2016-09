CASELA—Suspension des activités en montagne

Suite à un grave accident survenu le mois dernier sur la tyrolienne de 400 m à Casela World of Adventures, la direction du parc a suspendu toutes ses activités en montagne jusqu’à la fin des investigations. Au Mauricien, le directeur du parc, Paul Williams, affirme que « cela prendra le temps qu’il faudra ». Entre-temps, les diverses autres attractions proposées par le parc, dont l’interaction avec les fauves et la visite des volières, se poursuivent.

« Des accidents arrivent », souligne Paul Williams. Il observe en même temps qu’en deux ans et demi, le parc a accueilli 1,2 million de visiteurs, et ce sans accident à déplorer. « Nous avons mis en place un protocole de sécurité. Suite à cet accident, nous avons suspendu toutes nos activités en montagne. Il n’y a pas que la tyrolienne de 400 m, mais aussi le Via Ferata, le canyoning, le canyoning swing et le zipline, entre autres. Une investigation est en cours. Nous allons aussi revoir toute la sécurité pour l’améliorer », soutient-il. Et d’indiquer qu’une révision des équipements est effectuée quotidiennement pour toutes les activités. « Si quelque chose ne va pas, on n’ouvre pas l’activité. Il y a une procédure à suivre. Une maintenance périodique est respectée, comprenant le graissage des lignes tous les trimestres. Le personnel est en formation continue tous les six mois. Une analyse des risques pour toutes les activités est aussi entreprise. Nous sommes contrôlés par des auditeurs extérieurs et travaillons en étroite collaboration avec la Tourism Authority. »

Par ailleurs, Casela World of Adventures annonce l’ouverture de l’activité pour l’interaction avec les nouveaux lionceaux, Imani, Zola, Hombe, Kellan et Oringo, qui ont vu le jour il y a environ deux mois. L’activité, ouverte de lundi à samedi de 9 h à 12 h, coûte Rs 1 500.