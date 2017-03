CASELA WORLD OF ADVENTURES : Maurice, premier bébé lama né dans l'île

C'est en novembre 2016 que sept lamas en provenance d'une réserve d'Afrique du Sud se sont joint au parc de Cascavelle. Parmi eux se trouvait Fidoo, la maman du petit Maurice, qui vient de voir le jour dans l'île. Dans un communiqué émis au courant de la semaine, Casela World of Adventures souligne qu'il a été baptisé ainsi car étant le premier de son espèce à être né sur le territoire mauricien, de surcroît à la veille de la fête nationale. « À quelques semaines de la fête de l'indépendance, ce prénom, choisi par l'équipe de Casela, symbolise le patriotisme. » Le parc de Cascavelle note que la mère et son cria (petit des camélidés) se portent bien. Celui-ci pèse 10 kilos et se nourrit seulement de lait maternel. Pour ce qui est des autres lamas, arrivés au pays en même temps que Fidoo, ils se portent également bien et « se sont très bien acclimatés à leur nouvel environnement », fait ressortir le parc.

Les lamas sont des animaux domestiques originaires d'Amérique du Sud élevés surtout pour leur viande et comme moyen de transport, mais aussi pour leur lainage, très souple et sans lanolin. À taille adulte, ils pèsent entre 130 et 200 kilos. Ils vivent en moyenne 20 ans et en troupeaux. Les femelles lamas atteignent la puberté à l'âge d'un an et les mâles deviennent sexuellement matures à 3 ans. Une fois la femelle pleine, la période de gestation dure 350 jours. Les lamas mettent bas debout, entourés d'autres femelles qui les protègent des mâles et d'autres prédateurs.

Casela World of Adventures indique que Maurice et sa mère peuvent tous deux être vus aux côtés des autres lamas à la miniferme de Casela. Une visite qui est incluse dans le ticket d'entrée du parc, qui est de Rs 395 pour les adultes résidents et Rs 210 pour les enfants résidents. Pour de plus amples renseignements, téléphoner au 401-6500.