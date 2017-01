CASERNES CENTRALES : L’Union policière fait état de ses premières requêtes au CP

L’Union policière, syndicat de la police présidé par l’Assistant surintendant de police (ASP) Hector Tuyau, a réuni les membres de son exécutif fraîchement élus, hier après-midi, aux Casernes Centrales, pour sa première conférence de presse. Celle-ci s’est tenue en présence du représentant légal de l’ASP, Me Rama Valayden, et a été l’occasion d’énumérer les nombreuses requêtes que compte effectuer le syndicat auprès du Commissaire de police (CP) Mario Nobin, pour l’amélioration des conditions de travail des membres des forces de l’ordre.

La première conférence de presse de l’Union policière s’est tenue hier après-midi aux Casernes centrales. La veille, des policiers s’étaient officiellement enregistrés en tant que membres de ce syndicat. C’est en présence des membres de son exécutif fraîchement élus, un panel de 19 personnes, ainsi que du représentant légal du syndicat, Me Rama Valayden, qui a qualifié ce moment d’« historique », que s’est tenue la conférence de presse. « L’Union policière est le premier syndicat à avoir tenu une réunion aux Casernes centrales », précise Me Valayden. Lors de cette réunion, l’avocat a évoqué les premiers combats que compte mener ce syndicat, notamment en termes de rémunérations.

Les requêtes du syndicat auprès du CP sont nombreuses. L’Union policière espère d’abord que l’“extra duty allowance” soit respecté. « Ces chiffres n’ont pas changé depuis 2000 et le CP a le pouvoir de changer cela », a soutenu Me Rama Valayden. La deuxième requête effectuée est la “bank allowance”. « Il y a un bank scheme mis sur pied par le Pay Research Bureau. Nous souhaitons que celui-ci soit appliqué. » Enfin, l’avocat a évoqué l’“inquiring allowance”, également déjà mise sur pied par le Pay Research Bureau. « Tous les policiers sont des “inquiring officers”, c’est pour cela que nous voulons qu’ils puissent obtenir leur “inquiring allowance”. » Il devait également préciser que le syndicat compte se battre pour avoir le droit de se fédérer. Ainsi, il espère que l’Union policière « deviendra le syndicat le plus moderne, le plus fort ». « Mais pour cela, il faut que les policiers soient sincères et unis », a-t-il souligné.

Compte tenu des rumeurs entourant son syndicat, la conférence de presse devait également être l’occasion pour l’ASP Hector Tuyau d’éclaircir certains points. « Depuis quelques jours, nous sommes taxés de syndicat rouge car notre représentant légal est Me Rama Valayden. C’est complètement faux. » Il a rappelé qu’en 2012, à l’époque où l’inspecteur Jaylall Boojhawon et lui avaient déposé une plainte en Cour afin de s’attaquer à l’article 17 de la Police Act 1974, stipulant que les policiers n’avaient pas le droit de se syndiquer, Navin Ramgoolam était le Premier ministre. « J’avais été soumis à un comité disciplinaire à cause de cette démarche. Me Rama Valayden nous représente légalement et nous n’avons rien à faire avec ses combats dans d’autres associations ou en politique. »

Concernant ses relations avec l’inspecteur Jaylall Boojhawon, qui a décidé de fonder son propre syndicat, la Police Officers Solidarity Union, l’ASP Hector Tuyau a expliqué qu’« il n’y a aucun clash ». « Il a voulu mettre sur pied son propre syndicat et il est libre de le faire. Il est possible que nous devions aller vers un référendum. » Questionné sur l’éventualité d’un front commun, il a répondu que « s’il a suffisamment de bonne volonté pour venir négocier avec nous, pourquoi pas, mais à ce stade ce n’est pas quelque chose que je perçois. » À cela, Me Rama Valayden devait ajouter que l’inspecteur Jaylall Boojhawon avait demandé à le rencontrer pour une réunion, mais qu’il ne s’était jamais présenté.