CASTING—COURTS-MÉTRAGES: Un exercice de style et une exploration curepipienne

Après un travail d'écriture mitonné sur plusieurs mois l'an dernier, les projets filmiques Retriever (titre provisoire) et Desert Station entrent désormais en phase production. Les jeunes réalisateurs, Charles Semeon et O'Bryan Vinglassalon, ainsi que leur producteur, Porteurs d'Images, visent fin février et début mars pour les deux tournages de ces films courts (environ 15 minutes chacun). Adultes de plus de 40 ans, adolescentes de 8 à 12 ans, trentenaires ou jeunes adultes, les profils recherchés pour ces castings sont variés. Les comédiens en herbe intéressés ont jusqu'au 16 janvier pour envoyer leur candidature. Au total, 14 d'entre eux seront sélectionnés.

Retriever, pour le film de Charles Semeon, est pour l'heure considéré comme un titre provisoire, notamment parce que ce film sera tourné en français. Très peu de choses transpirent de l'histoire de ce film si ce n'est qu'il pourrait avoir lieu dans n'importe quel pays et qu'il s'agit d'un véritable exercice de style pour la direction d'acteur, ce qui laisse espérer une expérience passionnante et exigeante pour les comédiens. Aucune consigne n'est donnée quant à leur profil culturel, ce qui permet de croire qu'il est ouvert à tous, sans distinction de communauté. Le réalisateur recherche un homme brun ou grisonnant de 40 à 50 ans ainsi qu'une femme de 35 à 40 ans, brune, aux cheveux longs et au physique athlétique. Ce film ne manquera pas de vivacité puisqu'il sera également interprété par six jeunes filles de 8 à 12 ans, pour lesquelles le réalisateur recherche également des comédiens. Dans son approche de ces expériences, il nous revient que Charles Séméon est un de ces Mauriciens passionnés de cinéma qui procède étape par étape à chacun de ses projets. Ici, il s'est imposé comme défi de soigner particulièrement la direction d'acteurs.

Desert Station, de O'Bryan Vinglassalon, va prendre place dans une de nos villes où l'éclairage et l'atmosphère nocturne pourraient, à bien des égards, constituer le décor idéal pour des films noirs ou des policiers au suspense particulièrement intense, à savoir Curepipe. Mais le propos de l'auteur nous emmènera à coup sûr sur un tout autre chemin, dans une démarche humaniste à la découverte de personnages marginaux dont on pourra peut-être penser qu'ils gagnent à être connus… Un clochard, une prostituée, la fille de cette dernière et un joueur d'harmonica muet sont en effet au cœur de la distribution de ce film, même si au total six comédiens sont recherchés. Les critères de casting sont formulés comme suit : un homme de 28 à 38 ans de type métis; une femme de 45 à 55 ans de même qu'un homme de 45 à 60 ans et un autre de 30 à 40 ans, tous trois de type métis/indien/créole; une jeune femme de 18 à 25 ans de type métis et, enfin, un homme de 40 à 50 ans de type métis/créole.

Conception renforcée

Les langues d'expression de ces films sont le créole et le français, avec lesquels les candidats doivent se sentir à l'aise oralement. Contexte mauricien oblige, aucune formation préalable d'acteur n'est requise et les candidats doivent envoyer à Île Courts un dossier de candidature comprenant une photo récente et de bonne qualité, le profil pour lequel ils postulent, leur âge, les langues maîtrisées et les expériences acquises en tant qu'acteur.

Ces deux courts-métrages ont fait l'objet d'une préparation particulière par rapport aux productions habituelles d'Île Courts. Le plus souvent, ces projets font l'objet d'un stage de réalisation ou d'écriture, animé par un professionnel étranger pendant le festival Île Courts. Ce “crash-course”, fait de théorie et de pratique, dure une semaine puis, ensuite, si le projet est sélectionné parmi les productions du festival Île Courts, les consultants sollicités pour la formation font un suivi à distance aux côtés de l'équipe de l'association, qui se met à la disposition du réalisateur.

Pour cette cuvée 2017, les jeunes réalisateurs et scénaristes de Retriever et Desert Station ont bénéficié d'une nouvelle formule d'appui technique, qui consiste à faire appel aux professionnels mauriciens et à inscrire la formation et la conception dans la durée. Ainsi ont-ils pu, en 2016, faire évoluer leur projet sur plusieurs mois grâce à un atelier d'écriture cinématographique animé par le cinéaste David Constantin. Ce type de formation influe directement sur la conception des films qu'elle concerne, particulièrement lorsque leurs réalisateurs n'ont pas eu la chance d'étudier dans une école de cinéma. Ces projets ont également fait l'objet d'une formation courte à la direction d'acteur, qui a été animée pendant une semaine, en novembre dernier, par la comédienne française Marie Raynal. Cette dernière connaît Maurice pour avoir notamment suivi les comédiens, pour la plupart amateurs, qui ont fait la qualité du long-métrage Lonbraz Kann.