CASTING - PORTEURS D'IMAGES : Appel à candidatures pour deux courts-métrages

Dans le cadre du programme Film Fabrik 2016, l'association Porteurs d'images démarre la production de deux courts-métrages en ce début d'année et lance un appel à candidatures à ceux souhaitant y jouer, ou y compris comme figurant. Quelque 14 postes sont à pourvoir pour les deux films.

Le premier court-métrage est celui de Charles Semeon, cherchant un homme de 40 à 50 ans, brun ou grisonnant, une femme de 35 à 40 ans, brune et avec de longs cheveux, au physique athlétique, ainsi que six jeunes filles âgées de 8 à 12 ans.

Le deuxième est celui de O'Bryan Vinglassalon. Ce dernier est à la recherche d'un homme et d'une femme de type métisse âgés de 28 à 35 ans et de 18 à 25 ans respectivement, de même qu'une métisse, indienne ou créole, âgée de 45 à 55 ans, un homme de 45 à 60 ans, métisse, indien ou créole, un autre de 30 à 40 ans et un homme de 40 à 50 ans, métisse ou créole.

Les courts-métrages seront en kreol morisien et français. Aucune expérience d'acteur n'est exigée. Ceux intéressés doivent correspondre aux profils recherchés et sont appelés à prendre rendez-vous avec l'association Porteurs d'images sur le 465-3826, en envoyant un e-mail à contact@porteursdimages.org, ou encore par simple courrier, à envoyer au plus tard le 16 janvier à : Porteurs d'images, 38 rue Dr Émile Duvivier, Beau-Bassin.

Porteurs d'image a été créée en 2007. L'association, à but non lucratif, œuvre au développement et à la promotion du cinéma de Maurice. Elle regroupe en son sein des professionnels mauriciens du cinéma, qu'ils soient réalisateurs, producteurs, techniciens, acteurs ou scénaristes, entre autres.