CATASTROPHES—PRÉVENTION ET GESTION: Maurice dotée d'un système d'alerte précoce d'ici décembre 2018

D'ici décembre 2018, Maurice sera dotée d'un système d'alerte précoce aux divers types de catastrophes suivant le « Common Alerting Protocol » (CAP). C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l’Environnement, des Urgences en cas de Catastrophes naturelles et de la Beach Authority, Etienne Sinatambou, en présence des consultants de la firme canadienne d'experts conseils en développement durable, Baastel.

« Selon le World Risk Report 2015, Maurice est le 13e pays au monde le plus à risque face aux catastrophes et est 7e sur la liste des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles. Le Cadre d’action de Sendai (voir encadré) pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030 (Sendai Framework) recommande que Maurice dispose d’un “National Multi-hazard Early Warning and Emergency Alert System”, un système d’alerte précoce aux divers types de catastrophes naturelles », a expliqué le ministre Etienne Sinatambou, ajoutant que c’est pour cette raison que le Budget 2017 a fait provision d'une somme de Rs 35 millions, destinée à mettre en place ce système d’alerte précoce. « Rs 15 M pour l’année financière 2016-17, Rs 15 M pour 2017-18 et Rs 5 M pour 2018-19 », a-t-il indiqué.

Pour nous assurer, dit-il, de pouvoir disposer de la meilleure technologie en matière de prévention et d’alerte aux catastrophes, afin de protéger la vie et les biens des Mauriciens, « nous avons fait appel à la firme canadienne Baastel ». Il poursuit : « Les experts de Baastel sont en train de procéder à une évaluation préliminaire de nos besoins et, d’ici fin février, ils auront déjà soumis un rapport initial (Inception Report) pour la mise sur pied de ce National Multi-hazard Early Warning and Emergency Alert System. Ce système d’alerte précoce devrait pouvoir communiquer des informations aux citoyens dans divers types de scénarios catastrophes, comme quand les citoyens sont à pied ou dans un transport privé ou public, quand ils sont aux marchés ou dans un centre commercial, à l’hôpital ou tout simplement sur leur lieu de travail, à l’école ou à la maison. »

Elysa Jones, Team Leader et CAP Expert de Baastel, a pour sa part expliqué le calendrier de travail de son groupe d’experts : après la publication du rapport initial d’ici fin février, l’élaboration des documents d’appels d’offres d’ici mars 2017 (Phase 1); Phase II (mars-décembre 2017) : la mise en place du système accompagné d’une campagne de sensibilisation; et la phase finale (en décembre 2018) : une évaluation du système mis en place. « Le Common Alerting Protocol (CAP), recommandé par la World Meteorological Organisation et utilisé dans 20 pays, est à la base même de ce nouveau système d’alerte précoce. Une quarantaine de pays envisagent de mettre en place un tel système », a expliqué Elysa Jones. Selon elle, ce protocole standard permet d’exprimer tous les types de catastrophes et de menaces à travers un message type. « Ce faisant, nous pouvons utiliser tous les moyens de communication appropriés pour alerter tous les types de groupes de personnes, dans le public ou le privé », a-t-elle ajouté.

Le ministre Sinatambou était entouré d’Asha Burrunchobay, Senior Chief Executive par intérim au ministère de l’Environnement, d’Ashish Kumar Hoolash, Permanent Secretary au même ministère, de même que du directeur du National Disaster Reduction and Management Centre (NDRRMC), du commandant de la SMF, Khemraj Servansingh et des consultants de la firme canadienne Baastel. Parmi ceux-ci, outre Elysa Jones, il y avait Judith Szabo, International Public Communications and Education Expert, et Sok Appadu, consultant local.

Quatre priorités d’action et sept objectifs globaux

Le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030 (Sendai Framework) a été adopté à la 3e Conférence des Nations unies pour la réduction des risques à Sendai, au Japon, en mars 2015. Il décrit quatre priorités d’action et sept objectifs globaux à atteindre au cours des 15 prochaines années.

Les quatre actions prioritaires sont :

1) Améliorer la compréhension des facteurs de risques;

2) Renforcer la gouvernance des risques;

3) Investir dans la réduction des risques pour consolider la résilience;

4) Rehausser l’état de préparation et de réaction pour mieux réhabiliter et reconstruire.

Les sept objectifs globaux touchent à la réduction importante de la mortalité globale en cas de catastrophe, la réduction substantielle du nombre de personnes touchées, la réduction des pertes économiques par rapport au PIS mondial, la réduction substantielle des dommages en cas de catastrophe pour les infrastructures essentielles et la désorganisation des services essentiels, y compris les installations de Santé et d’Éducation, l’augmentation du nombre de pays avec les stratégies de réduction de risques de catastrophes nationales et locales en 2020, le renforcement de la coopération internationale et l’accès accru aux systèmes d’alerte précoce multidanger, les évaluations et les renseignements sur les risques en cas de catastrophe.