CAU : Environ 400 doléances reçues mensuellement

À la Consumers Affairs Unit (CAU), autrefois appelée Consumers Protection Unit (CPU), on ne chôme pas. Environ 400 doléances sont traitées mensuellement par les 24 officiers de ce département opérant sous l’égide du ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Protection des consommateurs. Centralisée à Port-Louis, la CAU couvre toute l’île à travers sa Hotline (185) 24h/24. De 8 h 45 à 16 h, un officier enregistre les doléances des consommateurs et au-delà de cette heure, l’appel est enregistré par un répondeur pour être retourné le lendemain.

Le chef de la CAU, Amar Deep Seetohul, indique que son département applique cinq lois, dont la Consumer Protection Price and Supplies Control Act. « Il y a aussi la Fair Trading Act qui veille sur la façon de faire du commerce, la Hire Purchase and Sales Act dédiée à la vente à crédit, l’Essential Commodities Act qui s’occupe des produits essentiels, tels le riz, la farine, le savon et autres. Ensuite, il y a la Consumer Protection Act qui s’occupe de la sécurité des produits. Les autres produits, qui ne sont pas couverts par ces lois, sont contrôlés par les forces du marché », affirme Amar Deep Seetohul. Mais, toujours est-il que la CAU veille à l’affichage des prix sur tous les produits mis en vente. « C’est une information importante à laquelle a droit le consommateur. L’affichage des prix est très important pour qu’il y ait une compétition saine », ajoute notre interlocuteur. Le ministère a récemment lancé une campagne d’affichage des prix pour informer les consommateurs « kot pena pri, pa aste ».

À la CAU, les doléances arrivent par plusieurs voies, soit par téléphone, courriel, télécopie, mais certains consommateurs se déplacent en personne pour faire état de leurs problèmes. « Des visites surprises sont aussi effectuées très souvent par les officiers de ce département », indique Amar Deep Seetohul. « Il y a plusieurs types de doléances, dont le produit non livré, la carte de garantie qui n’a pas été donnée au consommateur, le produit livré défectueux ou les pièces de rechange non disponibles. Certaines doléances sont réglées le même jour, d’autres prennent plus de temps, soit une semaine ou plus car nous n’arrivons pas à rencontrer le directeur qui est le seul habilité à prendre les décisions », souligne-t-il, indiquant qu’à son niveau, il veut en finir au plus vite avec les doléances « mais certaines situations se développent et cela devient vraiment impossible ». Et de préciser que « certaines doléances tardent à être réglées, mais au bout du compte, elles le sont toutes ».

La CAU éduque et sensibilise aussi les consommateurs à travers des émissions à la radio et à la télévision ainsi que des causeries dans les centres communautaires et les centres des femmes. « Nous faisons une centaine de causeries par an. Nous voulons maintenant nous rendre sur les lieux de travail, tant dans le public que dans le privé, pour faire de la sensibilisation. We can go anywhere pour conscientiser les consommateurs sur des choses qu’ils savent déjà, mais qu’ils ont oubliées », fait-il ressortir.