CAUSE ANIMALIÈRE : Brigitte Bardot exhorte Air France à mettre fin à la transportation de primates

Brigitte Bardot, la présidente de la Brigitte Bardot Foundation a, dans une correspondance à Air France, exhorté la compagnie aérienne à suivre le pas des autres lignes dans leur politique de cesser la transportation des primates. Ce geste de sa part fait suite à son engagement auprès de l’European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), une coalition qui rappelle que notre pays l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de primates pour la recherche.

Dans un communiqué de presse émis le 10 janvier, les militants de la cause animale soulignent qu’Air France est la seule grande compagnie aérienne européenne engagée dans le transport de primates destinés à l’industrie de la recherche. Dans une déclaration à ladite coalition, Brigitte Bardot insiste qu’”en continuant le transport des singes vers les laboratoires, Air France encourage des expériences horribles sur les animaux. Cette démarche honteuse ternit l’image de la société et j’invite Air France à revoir sa position. ( ) “Please don’t let us down”, plaide l’ancienne actrice et chanteuse.

Selon les militants de la cause animale, chaque année, des milliers de primates sont transportés dans les cales des avions Air France et volent dans le monde pour souffrir et mourir dans des laboratoires de recherche. Air France transporte des singes de plusieurs pays à destination des laboratoires de recherche en Europe et aux Etats-Unis.

Pour Michelle Thew, PDG de l’ECEAE : “Nous sommes ravis que Brigitte Bardot ait rejoint les nombreuses voix demandant à Air France d’imposer un embargo permanent sur toutes les expéditions de primates. Air France fournit un lien vital entre Maurice, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de singes, et les laboratoires européens et américains. Grâce aux campagnes de l’ECEAE et à l’opposition grandissante du public, de nombreuses autres grandes compagnies aériennes internationales ont cessé leur participation. Nous appelons maintenant Air France à suivre cette tendance et à se dissocier de ce commerce cruel.”

Décrit comme l’île tropicale aux allures paradisiaque, Maurice souligne la coalition, reste l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de primates pour la recherche. En effet, notent-ils, des milliers de singes capturés dans la nature sont gardés dans des enclos en béton sur l’île pour la reproduction. Leurs rejetons sont ensuite expédiés dans le monde entier.

ECEAE rappelle qu’elle a réussi à persuader de nombreuses compagnies aériennes d’arrêter et de s’opposer au transport de primates à des fins de recherche, notamment des transporteurs européens tels que British Airways, Lufthansa, Czech Airlines, Finnair, Alitalia, Iberia, Swiss International Airlines et Brussels Airlines, de même que des compagnies aériennes non européennes, dont American Airlines, Delta Airlines, Eva Air, Northwest Airlines, South African Airways, United Airlines et China Airlines.

La pétition de l’ECEAE à exhorter Air France à mettre fin à son implication dans le commerce cruel des primates pour la recherche est : www.eceae.org/fr/what-we-do/campaigns/say-no-to-air-france.

Rappelons que la Coalition européenne pour mettre fin aux expérimentations animales (ECEAE) a été créée en 1990 par des organisations européennes pour mener à bien une campagne visant à interdire les tests de cosmétiques chez les animaux. Et, est aujourd’hui la seule organisation dédiée à être la voix des animaux dans des laboratoires dans l’Union européenne.