POUR CAUSE DE SALMONELLOSE : 65 000 poussins gazés et 50 000 oeufs détruits

Après qu’il a été trouvé que l’Animal Production Division (APD) du ministère de l’Agro-industrie aura produit 65 000 poussins impropres à l’élevage en raison de la salmonellose, l’abattage se poursuit ce week-end. 161 fermes sont concernées par cet abattage. Durant la semaine écoulée, les officiers du ministère ont inspecté les fermes et emmené les poussins malades pour éviter la propagation de la bactérie. Jusqu’ici plus de 30 000 poussins ont été gazés (et 35 000 eutres le seront) avant d’être enterrés sur des terres de l’Etat ou brûlés à Bassin-Requin, Belle-Mare. 50 000 oeufs seront aussi détruits d’ici le week-end. Par ailleurs, la source officielle du ministère précise qu’il n’y aura pas de pénurie de poulet ni d’oeufs sur le marché d’autant que les gros fournisseurs ne sont pas affectés par la salmonellose.

Volailles & Traditions Ltée (VTL) et BrandActiv, sociétés qui respectivement produisent et commercialisent le poulet de la marque Label 60, tiennent à préciser que tous les produits Label 60 sont propres à la consommation et que ses poulets sont tous en bonne santé. Selon un communiqué émis le 16 septembre, la direction voudrait aussi souligner que des mesures d’hygiène et de biosécurité alimentaire ainsi que des contrôles très stricts sont pratiqués systématiquement sur tous ses sites de production et dans les différentes étapes de la chaîne de distribution. Toutes ces mesures sont aux normes internationales et respectent rigoureusement le cadre légal en vigueur à Maurice.

Du côté d’Inicia Ltée, la direction tient aussi à confirmer que tous ses œufs disponibles sur le marché sont propres à la consommation et que toutes ses poules pondeuses sont en bonne santé. Des mesures d’hygiène très strictes sont respectées sur les fermes dont la vaccination systématique de toutes les poules pondeuses contre la salmonelle, entre autres.



Questions au Dr Sowaruth Sundipsingh, M.D

La salmonella est une bactérie qui est souvent présente dans l’estomac et les intestins des animaux de compagnie et des animaux sauvages. Il existe plusieurs types de la bactérie « Salmonella ». Une personne infectée est atteinte de salmonellose, qu’on appelle parfois un empoisonnement alimentaire. Pour en savoir plus nous avons inttérigé le Dr Sowaruth Sundipsingh, M.D.

— Quels sont les symptômes de la salmonellose ?

Les symptômes de la salmonellose peuvent comprendre des crampes abdominales, de la diarrhée, de la fièvre, des nausées et des vomissements. La diarrhée peut parfois être si grave que la personne perd de grandes quantités de liquides corporels (électrolytes) et tombe très malade. Si cela se produit, il faut une aide médicale. Les personnes âgées et les bébés sont les plus à risque. Les symptômes peuvent apparaître soudainement de 6 à 72 heures après l’exposition à la bactérie. La plupart des personnes commencent à se sentir malades entre 12 et 36 heures après avoir été infectées. La maladie dure habituellement de quatre à sept jours et la plupart des personnes guérissent sans traitement. L’infection peut cependant être grave et même fatale pour les personnes âgées ou malades ainsi que pour les nourrissons.

— Qu’est-ce qui cause la salmonellose ?

La maladie résulte le plus souvent de la consommation d’aliments contaminés, par exemple de la viande crue, de la volaille ou des œufs qui n’ont pas été suffisamment cuits. Le lait et les produits laitiers crus (non pasteurisés), ainsi que l’eau contaminée peuvent également contenir la bactérie. Il est aussi possible de s’infecter après avoir eu contact avec les matières fécales (selles) de personnes infectées (en particulier d’enfants qui ont la diarrhée) et d’animaux sauvages ou de compagnie, sans se laver ensuite correctement les mains.

— Comment la salmonellose est-elle diagnostiquée ?

Le diagnostic est confirmé lorsque la bactérie Salmonella est identifiée dans les selles. La bactérie peut parfois aussi se trouver dans le sang. Un échantillon de selles doit être envoyé au laboratoire, qui dispose de méthodes spécialisées pour cultiver la bactérie et l’identifier.

— Comment l’infection est-elle traitée ?

La plupart des personnes guérissent habituellement sans traitement. Votre médecin décidera si un traitement est nécessaire dans votre cas précis. Les personnes atteintes de salmonellose doivent boire beaucoup de liquides clairs (par ex., de l’eau, des jus et des soupes clairs), afin de prévenir la déshydratation causée par la diarrhée. Pour faciliter la guérison, il faut se reposer et manger des aliments faciles à digérer (par ex., des bananes et des craquelins de riz). Prendre des médicaments sans ordonnance pour faire cesser la diarrhée (par ex., Immodium) n’est pas recommandé.

Notons que des complications peuvent être engendrées. La plus fréquente est la déshydratation. C’est pourquoi on conseille de bien s’hydrater tant que les symptômes persistent. Quelques semaines peuvent s’écouler avant que le fonctionnement intestinal revienne complètement à la normale.

Se protéger de la salmonellose

— Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau avant et après :

— avoir utilisé les toilettes,

— avoir changé une couche,

— avoir mangé ou préparé de la nourriture,

— avoir manipulé des animaux (animaux de compagnie, d’élevage ou sauvages).

— Évitez de manger du bœuf, du porc ou de la volaille qui n’ont pas été bien cuits.

— l Évitez de manger des œufs coulants.

— Évitez de consommer du lait cru ou non pasteurisé, ou d’autres produits laitiers crus.

— Lavez les fruits et les légumes à fond avant de les manger.

— Entreposez et réfrigérez la nourriture correctement.

— Lavez à fond les surfaces de travail (comptoirs, planches à découper, etc.) utilisées pour la préparation de viandes crues et d’autres aliments, afin d’éviter la contamination croisée.