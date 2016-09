CAVALIA À CASCAVELLE : Le plaisir de l’équitation

L’école d’équitation Cavalia à Cascavelle a ouvert ses portes en 2015. Avec plus de 350 membres, elle propose aux enfants et aux adultes d’apprendre à monter à cheval et à pratiquer des sports équestres tels que l’équitation, la voltige, le horse ball ou le saut d’obstacle.

“J’ai conçu Cavalia pour partager ma passion avec le plus grand nombre. Le cheval est une richesse immense, c’est un animal extraordinaire”, confie Stéphanie Jauffret, directrice de l’école d’équitation. Nous l’avons rencontrée à Cavalia, tout près de Casela Nature Park, où elle n’a d’yeux que pour les chevaux. Un amour pour les équidés que l’on perçoit lorsqu’elle caresse le bout du nez d’un de ses protégés, quand elle les fait travailler ou simplement quand elle pose les yeux sur eux. “Les chevaux m’ont sauvé la vie. Ces animaux sont plein de ressources et nous apportent énormément d’équilibre sur le plan physique, mental et affectif.”

Dans le manège, des poneys font le va-et-vient avec, sur leur dos, des enfants visiblement enchantés de diriger leur monture. Sous les ordres de leur instructrice, ils guident les poneys, qui obéissent sans se faire prier. L’animal et le cavalier ne semblent faire qu’un, une relation que privilégie l’initiatrice de cette école d’équitation. “Nous créons un partenariat entre l’homme et les chevaux. La compétition n’est pas le but absolu. L’objectif premier est de faire plaisir, de s’épanouir, de grandir, de mûrir au travers du contact de ce bel animal.”

Plusieurs disciplines proposées.

Plus tard, d’autres enfants viendront pratiquer le horse ball, une des disciplines enseignées à Cavalia. “C’est un sport assez méconnu mais qui commence à intéresser les Mauriciens. Il se joue à 4 contre 4.” Non loin, on peut apercevoir des tonneaux qui servent aux entraînements de voltige, une autre discipline. Qui fait l’actualité en ce moment avec le titre de champion du monde récemment remporté par notre compatriote Lambert Leclézio. Le saut d’obstacle et le dressage font partie des activités.

La gérante des lieux insiste sur le fait que l’équitation est avant tout un plaisir. D’autres activités équestres moins connues sont également proposées. On peut y découvrir l’éthologie, qui est l’apprentissage du comportement du cheval. “À la demande des adultes qui veulent des cours spécifiques, on peut leur proposer l’éthologie : apprendre à communiquer avec les chevaux de façon un peu plus pointue.” On peut également s’adonner à l’équithérapie et à l’équimanagement. “L’équithérapie se compose de sessions pour s’occuper de personnes en difficulté, alors que l’équimanagement consiste à utiliser le cheval pour apprendre à gérer ses relations sociales avec les autres. Le cheval est un miroir et il nous apprend beaucoup sur nous-mêmes.”

Pensionnaires particuliers.

Valeur du jour, Cavalia accueille environ 350 membres. “Nos élèves peuvent commencer à l’âge de trois ans. Un élève acharné saura monter en un mois. En moyenne, dans trois mois, on parvient à bien monter à cheval, à raison de deux sessions par semaine.” L’école abrite une vingtaine de poneys et environ 25 chevaux. Certains des poneys sont des poneys de Shetland. “Ce sont des poneys qui étaient autrefois utilisés pour tirer de lourdes charges avec des chariots dans les mines. En club, ils sont formidables. Nous les avons pour encourager les tout-petits à venir monter”, souligne Stéphanie Jauffret. Les autres poneys sont nés à Maurice. Quant aux chevaux, une grande majorité sont d’anciens coursiers. “98% de nos chevaux viennent du Champ de Mars. Parmi les derniers venus, nous avons Argo, Shutterfly ou encore Summer Century. Comme ancien, il y a par exemple Casual Guy, qui est âgé de 20 ans.”

Cavalia compte également des pensionnaires particuliers. Josh, un étalon léopard qui vient d’Afrique du Sud, éblouit son monde par sa robe blanche à pois marron foncé. “C’est un très bon cheval de dressage qui est polyvalent, car il fait également du saut d’obstacle et de la voltige.” L’école a aussi un énorme cheval venu de Hollande, nommé Just a friend, qui impose le respect. Avec ses 750 kilos, il peut porter un humain pesant jusqu’à 110 kilos. Il est souvent utilisé pour la voltige. L’école d’équitation abrite également des chevaux miniatures. Ils font entre 65 à 80 kilos; on peut les prendre dans les bras. “Ces chevaux ne peuvent porter des humains, ils peuvent uniquement tracter des charges qui ne sont pas trop lourdes. Ce sont des chevaux qui font le spectacle. Nous comptons monter un show en octobre. Ce projet est en phase d’élaboration”, confie Stéphanie Jauffret.

Sellerie et boutique.

Les autres pensionnaires sont des chevaux appartenant à d’autres personnes et qui sont sous la charge du centre. Ils sont nourris, traités et on les fait travailler contre paiement. Les propriétaires sont les seuls à avoir le droit de les monter. Cavalia a également une sellerie, une boutique où on trouve tous les équipements nécessaires à l’équitation. Bottes, bombes, pantalons élastiques, bottes et selles, entre autres, peuvent y être achetés. “My Horse and I est une boutique spécialisée pour le sport équestre. On a condensé le meilleur de ce tout ce qu’on peut trouver en Europe en un minimum d’espace”, indique Monica Celerine, qui s’occupe de la boutique.

Avec ce qu’elle propose comme activités en ce moment, Cavalia n’est qu’à la première partie de son projet. Dès le début de l’année prochaine, la deuxième phase va débuter. Elle comprendra une piste de galop, un deuxième manège ouvert de 60 mètres par 20 mètres, qui sera dans le prolongement du club house et qui sera dédié aux activités poneys. Est aussi prévu un poney club avec des chambres pour recevoir les stagiaires. “Le but est de pouvoir avoir des gens en stage, pour des séminaires et des camps de vacances pour les enfants.” À trois actuellement, le nombre d’enseignants passera à cinq, ce qui fera que l’effectif de l’école se montera à quatorze.