CBC : Le pays est sur la voie de la croissance, selon Pravind Jugnauth

Le Premier ministre estime que le pays est entré dans une nouvelle ère de croissance. « Le pays est entré dans la voie d'une croissance élevée », a-t-il affirmé dans un discours prononcé hier soir à l'occasion du dîner annuel offert par le président de la Chinese Business Chambre, Lee Meng How Onsiong.

Le vice-président de la République, Barlen Vyapoory, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre mentor sir Anerood Jugnauth, étaient présents lors de la réception donnée à l'hôtel Méridien. Dans son discours, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a rendu hommage au travail abattu, non seulement pour la communauté sino-mauricienne mais également pour le pays. « Maurice a la chance d'avoir un secteur privé bien structuré », a-t-il dit.

Pour le Premier ministre, la « bonne nouvelle », à un moment où la situation dans le monde est caractérisée par l'incertitude, « c'est que le nouveau cycle économique prévu lors du Budget 2016-17 se concrétise ». Selon lui, tous les observateurs économiques s'accordent à dire que la croissance économique tournera autour de 3,8% à 4% cette année, que les investissements privés « ont repris du poil de la bête », que le secteur de la construction s'est engagé dans une croissance haussière, que le chômage est en déclin et que le taux d'inflation a atteint le niveau le plus bas jamais atteint, sans compter les réserves en devises étrangères, qui couvrent la plus longue période d'importation qu'on ait jamais connu. « Ce qui apparaît être un redressement réel de l'économie repose sur la confiance des investisseurs dans le pays », a dit le Premier ministre et ministre des Finances, qui a toutefois lancé une mise en garde et a demandé aux opérateurs mauriciens de « ne pas dormir sur leurs lauriers » tout en insistant sur la nécessité « d'avancer avec précaution alors que le gouvernement redouble d'efforts pour consolider l'économie et préparer l'avenir ». Il a expliqué que les investissements majeurs dans les infrastructures devraient bénéficier à la population, non seulement sur le plan économique mais également sur le plan social.

Pravind Jugnauth a aussi souligné que la modernisation de l'économie constitue une priorité du gouvernement. À ce propos les technologies de l'information jouent un rôle important, « surtout dans le cadre du projet de création d'une société basée sur la technologie digitale », dit-il encore. Et de reconnaître « l'importance d'avoir une nouvelle classe d'entrepreneurs, notamment dans le domaine des technologies digitales ». Il s'agira également, selon lui, de poursuivre la diversification de l'économie. Dans ce contexte, le Premier ministre a fait mention de la stratégie africaine adoptée par le gouvernement et les accords bilatéraux conclus avec des gouvernements africains, notamment ceux du Sénégal, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et de Madagascar. De fait, il invite les opérateurs mauriciens à s'intéresser d'avantage au marché africain. « L'Afrique doit désormais faire partie intégralement des stratégies de promotion car si Maurice dispose d'un marché de 1,2 million d'habitants, le continent, lui, dispose d'un marché de 1,3 milliard d'habitants. » Ce qui, selon lui, « devrait permettre aux PME de bénéficier de l'économie d'échelle, d'augmenter leurs revenus et de moderniser leurs entreprises ».

Pravind Jugnauth a conclu son discours en souhaitant « bonne chance » à la Chinese Business Chamber. À noter que la soirée était animée par un trio de jeunes filles ayant chanté avec brio des chansons de variété. De même, il est revenu à Jane Constance d'interpréter l'hymne national mauricien, prestation qui a été très appréciée et applaudie.