CCC—SEMAINE CHINOISE: Autour d’un mariage traditionnel chinois…

Pendant toute une semaine, le Centre culturel chinois (CCC), à Bell-Village, a présenté une exposition sur le mariage chinois, proposée par le musée de la capitale de Chine, Pékin, dans le cadre de la célébration de la fête du Printemps et des 45 ans des relations diplomatiques entre la Chine et Maurice. À cette occasion, le jour du vernissage, les invités ont eu l’occasion d’assister à un mariage traditionnel chinois simulé par deux jeunes Mauriciens, Émilie et Jonathan.

Panneaux explicatifs, objets divers nécessaires à la réussite de l’union et à la vie de couple, dont un lit nuptial traditionnel… La salle polyvalente du CCC proposait, à travers cette exposition, un aperçu des coutumes d’un mariage chinois. Contrairement à la pratique moderne, on apprend que, selon la tradition pékinoise, un jeune couple ne peut prendre seul la décision de se marier. Celle-ci revient à la famille. Ainsi, une fois les jeunes atteignant l’âge de se marier, un marieur est consulté pour trouver le meilleur partenaire en fonction de son groupe ethnique, de son statut social, de ses biens, de ses caractéristiques personnelles, de ses talents et de son apparence physique. À Pékin, différents types de portes suggèrent le statut de la famille. Ainsi, il est plus facile de savoir si les propositions viennent d’une famille d’un rang égal au leur. Une fois une proposition acceptée, les informations concernant la jeune fille sont communiquées à la famille du garçon, qui à son tour va consulter un astrologue afin de s’assurer que les horoscopes sont favorables à cette union. La famille de la fille entame la même procédure puisque dans la culture chinoise, l’on estime que la date de naissance détermine le destin.

Samedi dernier, les invités présents au CCC ont eu l’occasion de voir l’arrivée d’une fille en voie de se marier dans un palanquin au son des instruments de percussion. À sa descente, la jeune fille est portée sur le dos du marié jusqu’à l’entrée de la salle. Celui-ci dépose la mariée, qui se tient à côté de lui, alors que la servante de celle-ci transmet à chacun une extrémité d’un long ruban relié à une fleur rouge.

Sous la direction de la dame d’honneur — une femme d’une famille noble, d’âge mûr, heureuse en ménage, mère d’une fille et d’un garçon et respectée de tous, choisie par les parents du marié – et avec l’aide de la servante, le couple entre dans la salle sur un tapis rouge, s’arrête devant un foyer que la mariée franchit pour que toutes les choses négatives soient brûlées et effacées afin que le couple puisse avoir une vie heureuse. Après quelques pas, le couple s’arrête de nouveau, la servante applique du fard à joues rouge à la mariée pour montrer qu’elle est jolie et vertueuse. Il franchit ensuite la selle de cheval qui symbolise « l’harmonie éternelle dans la vie du couple ». Celui-ci monte sur scène sous la direction de la dame d’honneur, se tient debout à droite des parents du marié et face aux invités. La dame d’honneur, elle, se met à gauche des parents. Ils procèdent maintenant au plus important rite, soit la cérémonie des trois salutations : respect et adoration du ciel et de la terre, piété filiale des Chinois envers leurs parents et profond respect mutuel.

Ils se dirigent ensuite vers la chambre nuptiale toujours accompagnés de la dame d’honneur et la servante. Les nouveaux mariés font un tour avant que la mariée s’installe sur le lit, le marié fait un deuxième tour et la rejoint. Les deux accompagnatrices se retirent. Quatre rites ont lieu ici : le yajin ou l’ourlet de l’habit du marié est posé sur celui de la mariée ; des fruits secs sont répandus sur le lit conjugal pour souhaiter que le couple ait des enfants ; à l’aide d’un bâton qui est « le bras de la balance », le marié soulève le voile de la mariée et découvre son visage pour la première fois. Des coupes de vin sont portées aux mariés. Après les avoir débarrassés des coupes de vin, la servante se met d’un côté du lit et la dame d’honneur de l’autre pour faire baisser le rideau. Au fil du temps, si les costumes ont évolué, les Pékinois accordent encore beaucoup de respect aux traditions et suivent à la lettre le protocole. En Chine, on affirme que le mariage est non seulement lié au bonheur d’un être, mais à celui de toute une famille.

J&J AUDITORIUM-Ce soir: La troupe de Henan se produit en soirée de gala

Une importante troupe constituée de chanteurs, danseurs, musiciens, acrobates et pratiquant d’art martiaux venue de Henan, Chine, se produira en soirée de gala ce soir à partir de 19h30 au J&J Auditorium, Phoenix. Selon le programme établi, la soirée sera ouverte avec un morceau musical de tambours chinois pour souhaiter la bienvenue aux spectateurs. Il s’agit du traditionnel accueil pour l’An chinois. Les spectateurs pourront tout le long de la soirée se laisser transporter dans les différentes contrées de Chine à travers chants et danses. Ils auront aussi l’occasion de voir un numéro de changement de masques par l’opéra de Sichuan. Il s’agit d’une technique particulière qui permet à l’artiste de changer son masque rapidement pour montrer différentes émotions.

La soprano mauricienne, Véronique Zuël, est invitée à se produire en duo avec le chanteur chinois Jiao Yang. Ils interpréteront une chanson en créole, Zwazo, et deux autres en chinois, I love you, snow beyond the great wall et Jasmine. Après le J & J, la troupe se produira au Mahatma Gandhi Institute (MGI) ce lundi à 19 h 30.

Ces soirées, organisées conjointement par le Centre culturel chinois et le ministère mauricien des Arts et de la Culture, sont ouvertes au public. Il est toutefois recommandé de réserver en envoyant un courriel sur reservationccc@gmail.com.

MENUS CHINOIS: Les hôtels Indigo célèbrent le Nouvel An chinois

Les quatre hôtels du groupe Indigo, à savoir le Labourdonnais Waterfront et le Suffren, au Caudan, le Hennessy Park Hotel, à Ébène, et The Address Boutique, à Port-Chambly, proposent des menus et buffets chinois au déjeuner comme au dîner pour marquer le Nouvel An chinois, jusqu’au 7 février. Renseignements et réservation à l’adresse suivante : info@indigohotels.com.

HENNESSY PARK-Jusqu’au 24 février: Yannick Durhone expose « AnDeor Kad »

Après les photographies d’Éric Lee, l’hôtel Hennessy Park accueille « AnDeor Kad », une exposition proposée par l’artiste Yannick Durhone, un passionné d’art qui peint son environnement, son vécu et ses préoccupations. Le vernissage a eu lieu hier soir et l’exposition se tiendra jusqu’au 24 février. Entrée gratuite.

EN FÉVRIER: Casela célèbre l’amour

Pendant tout le mois de février, Casela World of Adventures propose une série d’activités pour célébrer l’amour. Ainsi, les amoureux peuvent bénéficier des Love packages, une offre valable du 1er février au 5 mars, se faire prendre en photo dans le kissing booth du parc, ou se voir offrir des roses par un Cupidon qui se promène dans le parc. Les amateurs de photographie sont quant à eux invités à participer au « I love Casela photo competition ». Ainsi pendant tout le mois de février, le public pourra poster des photos d’eux prises à Casela, en mettant en avant le thème de l’amour, sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. La date limite pour la soumission des photos est le 5 mars 2017. Les gagnants seront connus le 10 mars. Pour plus de renseignements, se connecter sur le site www.caselapark.com.