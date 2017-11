CCID—PROPOS CONTROVERSÉS DE MAMADE KODABACCUS: La Speaker porte plainte

Le Central Criminal Investigation Department (CCID) a entamé une enquête suite aux propos controversés tenus par Mamade Kodabaccus au cours du lancement officiel de la campagne du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) mardi soir à Quatre-Bornes. À un moment de son discours, le SG du PMSD a lancé « nou pou defons toi Maya. Bare garde, nou pou defons toi kot to kontan Maya ».

Aux alentours de 14 heures, hier, Maya Hanoomanjee est arrivée au quartier général du CCID pour consigner sa déposition, qui a duré environ une heure. Elle a expliqué aux hommes de l’ACP Devanand Reekoye avoir pris connaissance des déclarations de Mamade Kodabaccus à travers les médias en ligne et les réseaux sociaux. Elle a aussi produit un CD sur lequel ont été enregistrés les propos controversés du secrétaire général du PMSD, en retrait de son parti depuis cet incident. La Speaker de l’Assemblée nationale a estimé que le principal concerné s’en est pris à elle, suite à l’incident survenu au Parlement le mardi 24 octobre où elle a suspendu pour deux séances Xavier-Luc Duval, le leader de l’opposition et du PMSD. Ce dernier lui avait déclaré « I have no respect for you, Madam Speaker » lors de sa Private Notice Question (PNQ). En guise de solidarité avec leur leader, les députés bleus ont boudé les deux dernières séances parlementaires, tandis que l’état-major du PMSD n’a pas ménagé Maya Hanoomanjee lors de ses conférences de presse. Or, la déclaration de Mamade Kodabaccus lors du congrès à Quatre-Bornes n’a pas plu à la Speaker, celle-ci la jugeant insultante. « Monn fer depozision contre Mr Kodabaccus. Monn pran connaissance de so bann propos, et c’est à la suite de sa ki mo vinn donn statement CCID », a déclaré la plaignante à sa sortie des Casernes centrales. De son côté, le secrétaire général du PMSD a admis avoir eu un écart de langage et a présenté ses excuses sur sa page Facebook. « Lors de notre congrès nocturne d’hier (mardi), je reconnais que j’ai mal choisi mes mots et je tiens à présenter humblement mes excuses », a-t-il écrit.