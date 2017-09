CCIFM — CONFÉRENCE : Budget et Finance Act disséqués

La Chambre de Commerce et d’Industrie France-Maurice (CCIFM) organisera le mercredi 6 septembre, au Hennessy Park Hotel, une conférence-débat sur le budget 2017/2018 et la Finance Act 2017, texte de loi donnant effet aux mesures budgétaires.

Les présentations seront assurées par Renganaden Padayachy, Manager de la division des analyses économiques de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI), Louis Amédée Darga, CEO de StraConsult ABDS (Africa Business Development Services), et Jean-Luc Wilain, directeur du Business Development au sein du groupe IBL. Le débat sera animé par Sylvain Boyer, consultant en business development et membre de la commission des relations régionales de la CCIFM.

Les intervenants parleront, entre autres, du budget en tant qu’outil de relance de l’économie mauricienne, des initiatives prises par Maurice en tant que plateforme financière tournée vers l’Afrique et des enjeux confrontant les investisseurs mauriciens orientés vers l’Afrique et les implications pour l’économie mauricienne.

La CCIFM compte onze années d’existence et réunit plus de 220 entreprises employant quelque 25 000 personnes à Maurice. Ces entreprises opèrent dans environ 40 secteurs d’activité différents.