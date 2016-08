CCIFM: Réflexions sur le Budget 2016-17

La Chambre de Commerce et d’Industrie France Maurice (CCIFM) a organisé cette semaine, au restaurant Kas Poz, à Ébène, un « déjeuner débat » sur le Budget 2016-17, présenté le 29 juillet dernier par le ministre des Finances, Pravind Jugnauth. La CCIFM avait fait appel à deux représentants du cabinet de PricewaterhouseCoopers, à savoir Anthony Leung Shing et Dheerend Puholoo, pour animer cet événement, qui avait réuni un peu plus d'une trentaine de participants.

Le contenu du Budget, indique-t-on dans les milieux de la CCIFM, a suscité d'intéressantes discussions. Anthony Leung Shing s'est ainsi penché sur les choix du gouvernement mauricien en vue d'établir s'ils sont adaptés aux problématiques actuelles. Il a passé en revue plusieurs indicateurs économiques, dont les taux de croissance et du chômage, les dépenses publiques, l'évolution des recettes et le déficit budgétaire. Des points de vue ont été échangés sur la situation du chômage et le problème de « mismatch » entre l'offre et la demande. Dheerend Puholoo a fait pour sa part un exposé sur les mesures fiscales (impôt sur les sociétés, impôt sur les revenus des individus, taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes ainsi que l'administration des impôts).

À la demande de Catherine Mitaine, de M&S Capital Partners et vice-présidente de la CCI France Maurice, les participants ont poursuivi les débats sur les enjeux du Budget 2016-17 pendant le déjeuner. Notons que la CCIFM avait bénéficié du parrainage de Confident Asset Management Ltd pour cet événement. Par ailleurs, dans le cadre de son programme d'activités pour le reste de l'année, la CCIFM a prévu une visite de l’entreprise Maurilait les 1er et 2 septembre. Elle sera aussi partie prenante de l'organisation de la prochaine édition des Rencontres Maurice-Réunion du développement durable, prévue les 3 et 4 novembre 2016, soit deux semaines avant la soirée marquant le 10e anniversaire de la Chambre.