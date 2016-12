CEDEM - A CITÉ MALHERBES : Des contes de Noël racontés aux enfants

L’équipe d’animation du Centre d’éducation et de Développement des enfants mauriciens (CEDEM) a organisé une demi-journée de fête dans le cadre de Noël à l’intention des enfants de Cité Malherbes, mercredi dernier. Au programme : des contes de Noël racontés aux enfants avec accent mis sur le rêve, l’importance de la famille et la sécurité de l’enfant par les animatrices et éducatrices Francine Perrumall-Ramdin et Pascale Fougeuse.

Francine Perrumall-Ramdin indique que le premier conte évoque l’esprit de Noël, loin de la dimension consumériste que prend cette fête aujourd’hui. « À travers l’histoire d’une petite orpheline qui aurait souhaité avoir des parents et ayant été placée dans une famille d’accueil le jour de Noël, nous avons voulu monter aux enfants qu’il n’y a pas que des cadeaux matériels qu’on peut demander au père Noël mais autre chose. Cette petite fille voulait avoir une famille. On parle de l’importance de la famille », dit-elle.

La deuxième histoire parle de Noël avec l’accent mis sur la prudence et le respect des codes dans n’importe quelle circonstance. « Elle raconte l’histoire de Tipaul qui est allé chercher un sapin sans la permission de ses parents. Sur place, il est attiré par le plus beau sapin installé par la méchante sorcière… Heureusement que la fée est là pour le sauver. On a voulu montrer aux enfants qu’il faut toujours être vigilants et qu’il est bon que l’enfant soit entouré de sa famille ».

Francine Perrumall-Ramdin indique que « ces contes fantastiques aident à développer l’imaginaire des enfants qui aujourd’hui, sont trop souvent accrochés à leurs téléphones portables et autres appareils numériques. Cela sert à les conscientiser sur certaines valeurs et d’un point de vue pédagogique, pour ceux qui font la rédaction, c’est un entraînement pour avoir des idées ».

Sehenaz Hossainsaeb, manager du CEDEM, indique que l’équipe d’animation a travaillé sur ces deux contes pendant deux semaines. « C’est un travail collectif », dit-elle.

La fête a pris fin par l’arrivée du Père Noël, avec qui les enfants ont dansé. Hier, l’équipe d’animation a poursuivi sa tournée au RYC (Rehabilitation Youth Centre) des filles de Beau-Bassin et le lendemain de Noël, soit le 26, il sera à la Cité Anoska. Elle a réservé le 24 pour les enfants résidents des abris du CEDEM et leurs proches.