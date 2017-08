CELA VA SE SAVOIR À L’OFFICIEL

Le nouveau haut-commissaire britannique royalement servi

Le nouveau haut-commissaire de Grande-Bretagne à Maurice, Keith Allan, qui a présenté en fin de semaine ses lettres de créances à la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, a été royalement servi. À l’occasion des célébrations solennelles marquant la fête de la Saint-Louis, le saint patron de la capitale, le diocèse de Port-Louis a pris position de manière forte en faveur de la revendication de Maurice face à l’occupation illégale britannique de l’archipel des Chagos. Le ton, la teneur et le rituel en la cathédrale Saint-Louis en disaient long en ce qui concerne cette prise de position plus que politique de l’Eglise catholique.

Ce diplomate chevronné, qui occupera les fonctions de haut-commissaire pour la première fois, se rappellera longtemps de cette entrée en matière, d’autant plus que c’est la première fois qu’il assume les fonctions de chef de mission dans une capitale étrangère.

Keith Allan a rejoint en 1988 le Foreign and Commonwealth Service et a occupé plusieurs fonctions. Avant d’être accrédité à Maurice, ce père de trois enfants (un fils et deux filles) était consul général à Saint-Pétersbourg, en Russie, ainsi qu’au Turkménistan. Il a déjà occupé plusieurs fonctions à Londres, à Miami, à Port d’Espagne, à Kaboul ainsi qu’à Tachkent.

Cité Sainte Catherine valorisée en musique

Initiative du Joint CSR Committee : un album musical, Zenes Cité Ste Catherine, sera présenté mardi prochain. Vendredi, un premier morceau extrait de l’opus, en l’occurrence Fer Moris vibrer, a été posté sur la plateforme YouTube et a déjà récolté une foule de « likes ».

« Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une initiative du Joint CSR Committee, qui voit les entreprises Eclosia, ENL Foundation et Rogers joindre leurs efforts », explique Dean Rungen, travailleur social identifié et retenu par le comité pour mener à bien cette entreprise. Depuis une année, le jeune homme, qui compte trois ans d’expérience au sein de l’Ong Safire, destinée aux enfants en situation de rue, et qui a déjà présenté le projet 100% Zanfan Coltar, a « travaillé étroitement avec la communauté présente de Cité Sainte Catherine » pour arriver à ce résultat. « Toutes les parties prenantes sont très excitées à l’idée de la concrétisation de ce projet. » Cette initiative s’inscrit « dans le souci de rendre justice aux habitants de Cité Sainte Catherine ».

La prochaine PQ qui fera banco

Le parlementaire, à coup sûr de l’opposition, qui déposera une Parliamentary Question sur le nombre de permis pour l’importation de la main-d’œuvre étrangère depuis décembre 2014 devrait pouvoir toucher le jackpot politique. Les mauvaises langues prétendent que la liste de bénéficiaires de ces permis alloués par le ministère du Travail et des Relations industrielles constitue un véritable défilé de proches de VVIPs, proche de Lakwizinn de l’hôtel du gouvernement et cela sans compter le Zanfan Lakaz du Sun Trust Geanchand Dewdanee, et son compère indien Sibi Thomas. Cette liste devrait constituer le Talk of the Town avec la prochaine reprise des travaux de l’Assemblée nationale en octobre.

Aadil Ameer Meea en phase d’éclipse politique

Le député du MMM Aadil Ameer Meea, qui a fait le Move qu’il ne fallait pas, est actuellement en phase d’éclipse politique. Son escapade à l’occasion des 70 ans de l’indépendance de l’Inde dans la cuisine de l’hôtel Le Méridien, avec le Premier ministre et leader du MSM, Pravind Jugnauth, lui emboîtant le pas, pourrait lui coûter très cher au sein de son parti. Officiellement, on évite d’évoquer cet épisode, qui a profondément irrité le leader du MMM, Paul Bérenger, dans la conjoncture politique.

170 employés sur le pavé depuis hier

L’usine Avant Mauritius, située à Quatre-Bornes, a fermé ses portes depuis hier. Environ 70 Mauriciens et une centaine d’ouvriers du Tamil Nadu se retrouveront ainsi sans emploi. Le syndicaliste Fayzal Ally Beegun a signifié son intention de porter plainte au ministère du Travail car ils n’ont pas reçu de salaires ces derniers mois, notamment juillet et août. Le directeur de l’usine serait un ressortissant indien et toute tentative de confirmation a été vaine en fin de semaine.

Étrange « survey » de MT

Des personnes ont reçu cette semaine des appels pour une « survey » et dont les questions suscitent des interrogations. La personne au bout du fil, se présentant comme un télé-agent de Mauritius Telecom (MT), vérifie d’abord le nom de l’abonné ainsi que son adresse. Puis elle lui pose des questions privées, comme : « Où travaillez-vous ? Quel métier faites-vous ? Avez-vous des enfants ? Combien ? » Pour finir par demander le numéro de carte d’identité. Quand l’abonné demande pourquoi MT doit connaître toutes ces choses, le télé-agent répond alors que c’est pour mieux lui proposer des services. Devant le refus de l’abonné de lui donner ces informations d’ordre privées, le télé-agent l’invite alors à se rendre dans un Customer Service de MT pour de plus amples informations. Sollicité sur cet exercice de « survey », le service de communication de MT nous a indiqué qu’il enquêtait sur le sujet.

L’appel du Syndicat des Pêcheurs entendu

Après la levée de boucliers du Syndicat des Pêcheurs sur les subventions accordées pour l’achat de bateau semi-industriel, une deuxième coopérative de pêcheurs a été avisée qu’elle a été retenue pour le projet. Il s’agit de la YeYe Offshore Fishing Cooperative Society Ltd de Cassis. Le ministre de la Pêche, Prem Koonjoo, avait annoncé récemment à l’Assemblée que trois sociétés avaient été retenues pour ce “grant” à hauteur de Rs 4 millions. Toutefois, seule une, en l’occurrence Mandrin, était connue des pêcheurs. En dépit de l’insistance du Syndicat des Pêcheurs, le ministère de la Pêche n’a pas dévoilé officiellement les noms des autres sociétés. D’où le mécontentement des pêcheurs, qui craignaient que des personnes hors du secteur aient bénéficié de cette subvention. Il nous revient que tout s’est joué au niveau du PMO. Judex Rampaul et ses camarades auront bien leur bateau pour aller pêcher hors du lagon.