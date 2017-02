CÉLÉBRATION : La famille Iyaloo se prépare pour le Thaipoosam Cavadee

À quelques jours du Thaipoosam Cavadee, célébrée cette année le jeudi 9 février, la famille Iyaloo de Port-Louis ouvre ses portes à Scope. Petits et grands soutiennent et accompagnent Gavindren Iyaloo et Darshanee Moothien, qui ont entamé dix jours de carême, de sacrifices et de purification en vue de cette célébration, l’une des plus importantes pour la communauté tamoule.



Plus qu’une heure avant de se rendre au kovil. Comme chaque soir depuis le début du carême, ce vendredi soir sera consacré à la prière. La famille Iyaloo se prépare aussi pour l’Annadanam, qui consiste à offrir le dîner aux autres. Ce moment de partage est primordial, surtout en cette période de préparation du Thaipoosam Cavadee. “Le Cavadee est un sacrifice pour le dieu Muruga. On lui demande de nous apprendre à être moins centré sur notre personne, moins égoïste, de nous aider à mieux partager autour de nous”, confie Gavindren Iyaloo, 41 ans.



Traditions et coutumes.

Autour de lui, tous les membres de la famille s’affairent à conditionner les différents plats préparés sous les directives d’Amaye. Giraumon, roti, riz, bred, chatini koko, kari melanz végétarien et salades sont prévus pour environ deux cents personnes. Malgré le stress, une joie immense a envahi cette demeure située non loin du Champ de Mars à Port-Louis. Darshanee Moothien souligne que cela est normal. “Cavadee, c’est un grand moment pour nous. C’est un retour aux sources et aux traditions qui nous procure beaucoup de bonheur. On met de côté les choses matérielles pour des choses plus importantes, comme la famille.” En effet, même si ce lien est déjà très fort entre eux, ils nous confient que cette période précédant le Thaipoosam Cavadee demeure sacrée. L’entente et la tranquillité familiale sont essentielles. “Ena enn gran santiman inite. Sakenn pou fer seki bizin pou ed so prosin. Nous prions et nous passons beaucoup de temps ensemble. C’est ainsi qu’on se transmet les traditions et les coutumes.”

Depuis le début du Viradam, l’oncle de 41 ans et la nièce de 19 ans dorment chacun sur une nappe. Comme eux, tous les membres de la famille consomment uniquement des mets végétariens et autres préparations uniquement faits maison. “Il faut se purifier le corps et bien se préparer pour le Cavadee”, souligne Darshanee, contente de pouvoir porter le lait après deux années, d’autant qu’elle a eu de très bons résultats au HSC. Ces dix jours de sacrifices sont pour la jeune femme l’occasion“de remercier Muruga d’avoir été là pour moi”. Gavindren Iyaloo précise :“Cavadee, se pa enn badinaz. C’est très sérieux. Nous devons prendre toutes les précautions pour ce grand jour. C’est un sacrifice de soi-même pour celui qui nous aide dans chacun de nos projets.”



“Enn lazwa ki pa kapav explike”.

Chacun est libre de préparer son carême comme il le conçoit. Pendant les dix jours de jeûne, de prières et d’abstinence, Gavindren Iyaloo se réveille à 5h du matin. Après le bain, il fait sa prière avant de se rendre au kovil pour faire l’Abishegam. De retour à la maison, il prend le petit-déjeuner avant d’entamer le reste de la journée. Les sorties sont rares, tout comme la télévision. “On consacre plus de temps à la prière”, ajoute Darshanee Moothien, qui ne ressent aucun manque de délaisser portable et autres réseaux sociaux. Elle refuse qu’on considère le Cavadee comme une fête. “On se sacrifie ce jour-là pour Muruga. On ne vient pas pour s’amuser. C’est un moment de prière.”

Comme chaque année, le Thaipoosam Cavadee sera un jour de grande émotion. Gavindren Iyaloo et toute sa famille attendent ce moment pour rendre grâce, demander pardon et remercier le dieu Muruga. “À chaque fois, c’est différent; d’année en année, cela devient plus fort. Je sens comme un vide si je ne le fais pas. Ou santi ou enn lot kalite. Ou fer enn sakrifis me ou santi enn lazwa ki pa kapav explike dan ou leker.Cependant, il est important de le faire pour soi et pas pour les yeux des autres. Si leker pa prop, komie sakrifis ou kapav fer, li pa pou servi nangne.”

Ce jeudi, pour la quatrième année consécutive, ce père de famille portera le cavadee, se transpercera la langue et ira à la rivière, accompagné par les fidèles et le prêtre. À ses côtés, Darshanee Moothien qui, elle, observera le rituel de porter un korrom, le récipient en cuivre contenant le lait. Ensemble, ils entameront la procession vers le kovil.