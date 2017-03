Célébration de son 80e anniversaire, à Réduit: « La Tamil League, un modèle »

1937-2017. La Tamil League (TL) célébrait hier son 80e anniversaire. Une cérémonie qui s’est tenue en présence du vice-président de la République, du Premier ministre, du ministre des TIC et du leader de l’opposition, entourés des membres de l’association et de leurs proches. Si dans son discours Yogida Swaminaden a évoqué l’image d’un chêne, représentant la force, l’endurance, la protection, le succès et la stabilité, pour illustrer les 80 ans de la TL, dans son discours, le Premier ministre a parlé de l’association comme « un modèle de la manière dont une organisation peut tenir et soutenir le développement culturel d’un pays ». Les intervenants, dont le président de la TL, se sont tous appesantis sur le rôle que joue l’organisation, devenue une plate-forme depuis 80 ans, pour la promotion de la culture tamoule, non seulement parmi la communauté tamoule, mais aussi dans l’ensemble du pays. Pour l’occasion, outre des récompenses octroyées aux membres les plus dévoués de la TL, dont au vice-président Barlen Vyapoory, une stèle a été dévoilée en hommage aux membres fondateurs de l’organisation.