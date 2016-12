CÉLÉBRATIONS : Confidences de Noël

À quelques jours de Noël, plusieurs personnalités nous font cadeau de leurs témoignages autour de cette fête. Famille, coutumes et autres traditions sont à l’honneur.

Jane Constance

Impatiente de célébrer Noël en Espagne

Si Jane Constance attend impatiemment le jour de Noël, il y a une autre date qui lui tient à cœur. Le 25 novembre 2016 a été marqué par la sortie son premier album, À travers tes yeux. Depuis, la gagnante de The Voice Kids enchaîne interviews et plateaux télévisés, ainsi que plusieurs sorties de promotion en France.

Jointe au téléphone, elle confie à Scope que cet emploi du temps très chargé n’enlève rien à sa joie de célébrer bientôt Noël. Cette fête s’annonce particulière cette année puisqu’elle se rendra avec ses parents à Barcelone. “J’ai hâte de découvrir comment se passe Noël là-bas. Ce sera différent de ce que j’ai déjà vécu, mais le plus important est d’être entourée des deux personnes que j’aime le plus au monde. Je compte en profiter au maximum.”

La magie de Noël, elle la partage avec la famille et les amis. Les cadeaux et l’ambiance festive font que ce jour est un de ses moments préférés de l’année. “Peu importe où tu te trouves, tu ressens le bonheur autour de toi, et c’est exceptionnel. Cette fête réunit tout le monde sans distinction.”

De Paris, elle tient à souhaiter un Joyeux Noël à tous les Mauriciens : “Que la joie de vivre de Noël vous apporte bonheur et plein de positivité.”

Plus de maturité.

En attendant de faire le plein de nouveaux souvenirs espagnols, elle savoure “la consécration d’un rêve”. Son album, taillé à son image, avec des textes relatant son parcours et sa passion pour le chant, elle le décrit comme “un hommage à mon père et toutes les personnes qui m’entourent et qui sont mes yeux”. L’opus comprend un mélange de treize titres originaux, dont Change ton regard, écrit par Jane Constance; deux autres signés par Pascal Obispo, Je ne veux pas de ce monde-là et Tu remplaces toutes mes chansons; des reprises, dont Over the Rainbow, sans oublier une adaptation de Ben des Jackson Five.

Cette nouvelle étape s’entreprend avec plus de maturité. “Le milieu musical me rend heureuse, me fait grandir et me permet de rencontrer beaucoup de personnes.” D’où une implication sérieuse, même si cela implique de sacrifier un peu ses vacances. “On ne sait jamais ce que nous réserve l’avenir. Je travaille dur et, malgré mon handicap, je suis capable de faire des choses. Cela n’a jamais été un obstacle. J’attire certes l’affection des gens, mais il ne faut pas oublier que sans la voix, je n’aurais pas été là.”

Après avoir conquis le cœur des Mauriciens et des Français, Jane Constance espère un jour laisser son empreinte aux États-Unis. Elle avoue avoir d’autres priorités, notamment ses études, qui sont aussi importantes que sa carrière de chanteuse. L’adolescente de 16 ans a pris part aux examens du School Certificate et attend ses résultats pour compléter les deux dernières années du cycle secondaire.

Sam Amigan

“Enn panse pou bann ki pou tousel”

Sam Amigan ne fait pas de blagues lorsqu’il s’agit de Noël. Encore moins depuis qu’il a vécu une mauvaise période l’année dernière à la même époque, suite à un grave problème de santé. “Ce choc” fait que l’humoriste et animateur radio attache une très grande importance à célébrer cette année Noël avec sa femme, ses deux enfants et ses proches. “J’ai réalisé à quel point cela pouvait être dur d’être seul, loin des gens qu’on aime. C’est un jour très spécial et symbolique. Si Dieu me l’accorde, je compte tout faire pour me rattraper cette année.”

Ainsi, “pou kas la routinn”, le programme de Sam Amigan sera consacré au déjeuner et au dîner en famille. “Priorité à ma famille. Me mo pou ena osi enn gran panse pou tou bann seki pa kapav pas Nwel an fami. Mo kone ki zot leker fer mal. Noël, c’est aussi une célébration de l’espoir. Il ne faut jamais perdre la foi et toujours penser aux autres.”

Durant de week-end de célébration, Sam Amigan compte aussi “met enn ti lanbians”, en ressortant quelques belles anecdotes et autres souvenirs des Noël de son enfance.

Bipasha Kowlessur

“Je célèbre d’abord la naissance du Christ”

Comme tous les ans, Bipasha Kowlessur entamera sa tournée des églises à travers l’île pour célébrer Noël. “C’est avant tout la célébration de la naissance du Christ. C’est aussi ma façon d’honorer une tradition inculquée depuis ma tendre enfance par mon défunt père.”

Ce samedi, faire la fête sera définitivement relégué au second plan, pour s’accorder “un moment de recueillement et remercier Dieu pour toutes les bonnes choses. Noël est avant tout en jour très spirituel. On a toute une année pour s’amuser. On peut bien lui consacrer un jour de notre vie. Arrêtons d’être égoïstes et pensons d’abord aux autres. Chose que trop de personnes oublient de faire”.

La passionnée de mode assistera à une messe de veillée. C’est entourée de ses proches qu’elle partagera un bon repas. “Noël n’a aucun sens si on n’est pas dans un esprit de partage, de traditions et de valeurs familiales.”

Anna Patten

“Pas le cœur à la fête”

Depuis la disparition de Sanedhip Bhimjee, Anna Patten considère Noël, ainsi que toutes les fêtes, comme “une obligation plus qu’autre chose. Avec Sanedhip, c’était Noël. Sans lui, je n’ai aucun plaisir. Il était mon Père Noël. Il adorait tout organiser et nous couvrait de cadeaux. Je préfère ne pas y penser et j’ai hâte que ce jour passe au plus vite. Ce sera encore un moment pénible à vivre sans mon ami. Cette fête n’a plus d’importance à mes yeux.”

Même si le cœur n’est pas à la fête, Anna Patten a su trouver la force pour organiser une fête de Noël pour les élèves de son école de danse et prévoit aussi d’offrir des cadeaux à ses neveux et nièces. La danseuse essayera de surmonter son chagrin pour passer un peu de temps en famille, avec un brin d’espoir que “le Père Noël amènera quelque chose de bien pour nous, les artistes”.

Dorénavant, il n’y a que la danse, l’art et le souvenir de son ami qui l’aident à vivre.

Ben Javed

“Mission Père Noël avant tout”

Ben Javed devra assurer le direct du tirage du loto le soir du 24 décembre avant de retrouver famille et amis pour fêter Noël. Puisque l’événementiel et le divertissement n’ont plus de secret pour lui, il a consacré beaucoup de temps à mettre sur pied un programme spécial Noël pour ses deux enfants. Repérages en magasin, lettre au Père Noël ou encore installation du sapin, Papa Noël a pour seule et unique mission que la magie de cette fête soit complète. “J’étais toujours sur le terrain à divertir les autres. À présent, je prends très au sérieux mon rôle de papa. Mes priorités ont changé. C’est toute une organisation que je mets en place pour les rendre heureux.”

Outre de faire plaisir à tout le monde, Ben Javed tient à prendre un moment pour se poser et se recentrer sur l’importance de la famille. Cette année, pas de barbecue au menu mais une bonne dinde, pour “revenir un peu vers la version classique et traditionnelle de cette fête”.

Linzy Bacbotte-Raya

“Monn pare pou plonz anba sapin”

Son âme d’enfant prend le dessus à l’approche de Noël. Tous les souvenirs de Linzy Bacbotte-Raya sont intacts. Elle ne se lasse jamais de les raconter à ses enfants. “Noël est devenue trop banale et commerciale. Avant, nous étions plus conscients de l’importance de cette fête. Ce moment en famille, avec les amis et les voisins avait beaucoup plus d’importance à nos yeux que les choses matérielles. Zordi Bolom Noel finn bouf plas zour nesans du Christ”.

Après l’incontournable virée shopping pour s’imprégner de l’ambiance de Noël, la famille Raya prévoit un resto le samedi soir. Le 25 décembre sera consacré à la messe, suivie d’un déjeuner à l’église, avant de retrouver tous les proches durant la soirée. C’est le moment qu’attend impatiemment Linzy Bacbotte. “J’adore découvrir ce que mes proches m’ont acheté. Nous avons gardé cette tradition d’échange de cadeaux. Ce n’est pas tant le cadeau lui-même mais le fait de savoir que ma grand-mère, mes tantes et ma famille pensent à moi. Monn pare pou plonz anba sapin. C’est ça, l’esprit de Noël.”