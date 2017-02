CÉLÉBRATIONS - FÊTE DE L'INDÉPENDANCE : Des artistes maintiennent le boycott de la cérémonie

Le ministre des Arts et de la Culture, Prithviraj Roopun, avait tenu un point de presse jeudi afin d’annoncer son souhait qu’une solution soit trouvée « à travers le dialogue » avec les artistes qui menacent de boycotter le spectacle à l’occasion de la fête nationale, le 12 mars prochain. Toutefois, ces artistes restent sur leur décision de ne pas être présents pour le grand concert annuel prévu à cette occasion. Ils ont tenu un point de presse hier au Marina Quay, au Caudan, afin d’exprimer leurs revendications.

Désiré François, Mr Love, Lin, Eric Triton, Linzy Bacbotte, OSB Crew et bien d’autres artistes se disent prêts à boycotter la célébration de l’indépendance si le ministère des Arts et de la Culture ne propose pas au plus vite un chemin d’entente face à leurs revendications. Pour Percy Yip Tong, porte-parole de l’assemblée d’artistes et président de l’Association des auteurs et compositeurs mauriciens, il est grand temps que les voix des artistes soient entendues et prises en considération.

« Si les artistes réagissent de cette manière, c’est parce qu’il y a de vraies raisons derrière. Nous sommes tous très fiers d’être Mauriciens et notre acte n’a rien d’antipatriotique, comme l’avancent certains », a tenu à préciser le porte-parole des artistes. « Un des points les plus importants pour nous est de dissocier la religion des affaires liées à l’art. Nous demandons avec beaucoup de pertinence qu’un National Arts Council soit instauré afin qu’il puisse s’occuper des arts. Le ministère à ce jour utilise la moitié de son capital pour payer ses employés, et ce qui reste sert à financer les événements autour de la religion. D’où l’intérêt de créer un ministère des Religions et un National Arts Council, qui traitera uniquement des affaires liées à l’art. »

Pour les artistes présents, c’est « une accumulation de frustrations » qui sont à l'origine aujourd’hui de leur colère. En 27 mois, c’est trois ministres des Arts différents qu’ils ont ainsi vu défiler sous leurs yeux. Des promesses non tenues et des rencontres qui n’ont jamais eu lieu les poussent également à « douter des réelles compétences des employés » dudit ministère.

Le boycott du concert du 12 mars est dû aux revendications suivantes : l’amendement de la Copyrights Act, dont la version actuelle ne répond pas aux besoins des artistes ; que se concrétise la promesse faite depuis des années de construire un stade de la musique, un projet qui avait été promis par Mookhesswur Choonee et Dan Baboo quand ils étaient responsables du ministère des Arts ; qu’une bourse d’accompagnement aux artistes soit proposée afin d’encourager les talents à tenter leur chance à l’étranger ; et que le rapport de l’Unesco sur la situation des artistes à Maurice soit rendu public et « non dissimulé dans des tiroirs ». Ces artistes ont également demandé qu’il y ait une restructuration totale de la Rights Management Society.