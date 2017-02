CÉLÉBRATIONS : Pour les mauriciens, la fête est aujourd'hui trop commerciale

La Saint Valentin est célébrée à travers le monde le 14 février. Cette fête dont l'objectif principal est de célébrer l'amour se vit différemment par différentes personnes. Pour certaines, la Saint Valentin a toute sa raison d'être alors que pour d'autres, la fête est purement commerciale. Mais qui dit Saint Valentin dit aussi cadeaux et surtout prévoir des dépenses additionnelles pour marquer cette date. Voyons ce qu'en pense des mauriciens que Sunlights a interrogé cette semaine.



Amal Pertaub, fonctionnaire, 31 ans, l'Espérance Trébuchet

"Je célébrerai cette fête pour la première fois avec ma fiancée. On s'est rencontré en novembre 2016 et nous allons nous marier au mois d'août de cette année. Je l'offrirai une carte pour marquer symboliquement cette date. Pour moi, c'est la rencontre qui est la plus importante. Je ne crois pas qu'on doit restreindre cette fête uniquement au 14 février mais la vraie Saint Valentin doit se fêter tous les jours. On ne fait que rappeler cette fête en cette date. Je crois que l'amour doit être exprimé tous les jours et dans toutes nos actions. Nous pouvons aussi nous engager à de nouvelles résolutions en ce jour de célébration. Toutefois, j'ai remarqué que d'année après année, cette fête a pris une dimension commerciale. Les magasins se frottent les mains à l'approche de la Saint Valentin car ils sont sûrs de tirer profit au maximum des amoureux. La plupart de jeunes célèbrent la Saint Valentin car ils vont recevoir des cadeaux alors que cette fête ne doit pas uniquement se focaliser sur le matériel. Par contre, pour les vieux couples, leur célébration de la Saint Valentin est différente. Je crois que les vieux couples sont plus sincères en cette date. "



Emma Toofaneeram, employée du privé, 26 ans, Plaine des Papayes

"La Saint Valentin définit l'amour entre deux personnes qui s'aiment profondément. Depuis que je suis en couple, je célèbre cette fête chaque année. Malheureusement, je ne la fêterai pas cette année car mon fiancé n'est pas à Maurice. Cette fête me fait penser à lui et je réalise à quel point je l'aime et qu'il me manque. Cependant, j'observe qu'aujourd'hui, la Saint Valentin a pris un aspect plutôt commercial et n'est plus une fête sincère. Je crois que la Saint Valentin doit être célébrée tous les jours et non pas attendre uniquement le 14 février pour dire je t'aime ou pour offrir des cadeaux à son amoureux.."



Jérôme Jacquin, employé du privé, 25 ans, Amitié

"A mon avis, la Saint Valentin n'a aucun sens. C'est purement une fête commerciale. Depuis cinq ans que je suis en couple je n'ai jamais prêté attention à cette fête. Je pense que les jeunes ne font que dépenser pour rien ce jour là. La Saint Valentin n'est pas une fête importante pour moi. Je crois que si on aime une personne, on ne doit pas attendre un an pour lui prouver notre amour. Nous devons pouvoir offrir à cette personne un présent quand on veut. Je ne compte pas dépenser un sou pour cette fête car c'est un jour comme les autres jours pour moi."



Brooke Macheong, employée du privé, 24 ans, Pereybère

« La Saint Valentin est un état d'esprit tout comme la Noël. C'est une journée comme les autres pour ceux qui ne fêtent pas et une journée pour célébrer l'amour pour ceux qui la fêtent. Je célèbre cette fête tous les ans. Je pense que c'est un jour pour que les parents apprennent à leurs enfants le respect dans un couple et comment on offre de l'amour à son partenaire. C'est aussi une journée pour faire plaisir à l'autre car ce n'est pas tous les jours qu'on peut se permettre de le faire. Au niveau de la sincérité de ceux qui célèbre la Saint Valentin, je pense que cela dépend des gens. Il ne faut pas fêter si vous n'êtes pas sincère. Pour moi, je prends mon courage à deux mains pour dire ce que je ressens et profite pour offrir à mon copain un cadeau. Même si on ne prépare rien, on essaye de se voir. Et partout où on va, c'est la St Valentin. Mais je ne crois pas qu'on doit uniquement célébrer la Saint Valentin en février. Mais c'est bien de commencer l'année avec la St Valentin en ce mois. »



Yash Gooroochurn, employé à temps partiel, 21 ans, Goodlands

« J'ai l'impression que beaucoup de personnes se sont laissés entraîner par toutes sortes d'histoires autour de la Saint Valentin et accorde à cette fête une importance particulière. Dans mon cas, je ne crois pas un mot de tout ce qui se dit sur cette fête. Je suis en couple depuis un bon bout de temps et je n'ai jamais donné un présent à ma fiancée le 14 février. Et pour cette année, je n'ai pas changé. Je ne dépenserai aucun sou. C'est une célébration purement commerciale où nous observons des fleurs qui seront vendues à un prix bien élevé. Certains commerces s'orneront de couleur rouge et blanc et si elles vendent des vêtements, ils seront de ces mêmes couleurs. Cela démontre que la fête est devenue purement commerciale et il n'y a aucune sincérité. Pour moi, cela peut aussi créer de l'insécurité pour certaines personnes qui sont en couple. Elles pourront se demander pourquoi recevoir uniquement un présent le jour de la Saint Valentin. Je crois que cette fête ne doit pas se fêter uniquement au mois de février. On doit pouvoir aimer et offrir un présent à la personne qu'on a choisie à être à nos côtés à tout moment. Si on fait cela, on rendra notre couple plus solide. »