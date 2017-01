CÉLÉBRATIONS NATIONALES 2017: «La main dans la main» comme thème

Cette année marque les 25 ans de l’accession de Maurice au statut de République et 2018 sera l’année où le pays célébrera ses 50 ans d’indépendance. Pour marquer ces deux événements phares, le gouvernement prévoit toute une série d’activités qui commenceront cette année et culmineront le 12 mars de l’année prochaine.

Le thème retenu, “La main dans la main”, a été dévoilé vendredi matin par le ministre des Infrastructures publiques Nando Bodha qui préside le comité interministériel mis en place pour l’organisation des activités en marge de ces deux fêtes. Pour cette année, l’accent sera mis d’avantage sur les 25 ans de la République que sur les 49 ans d’indépendance. Ce comité travaille en ce moment sur un spectacle son et lumière pour ce 12 mars. Pour le jubilé d’or de 2018, la Journée internationale de la femme sera célébrée en prélude aux célébrations du 12 mars. A cette occasion, un flambeau fera le tour de Maurice pendant un an. Il passera de main en main par des athlètes mauriciens et débutera à la State House.

Pendant une année, douze activités sont prévues dans douze collectivités locales avant la grande fête de 2018. Une réunion est prévue cette semaine avec les responsables des collectivités locales à cet effet. Des activités sont aussi prévues à Rodrigues.

Outre l’aspect historique, Nando Bodha souligne que le côté touristique de ces fêtes n’a pas été oublié. En ce sens, la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) et Air Mauritius, qui fête également ses 50 ans cette année, ont prévu des activités. La diaspora mauricienne est aussi invitée à être partie prenante des activités qui seront organisées par le gouvernement. Une invitation sera lancée aux 100 meilleures compagnies de Maurice pour parrainer et organiser des événements. Le soutien du comité de Porlwi By Light sera aussi recherché. Les centenaires n’ont pas été oubliés pour le jubilé d’or de 2018. Leur contribution est aussi recherchée pour qu’ils racontent aux jeunes l’époque pré-indépendance et le développement de Maurice. Un appel est aussi lancé aux artistes.



Rs 100 000 pour un logo

La première activité que lance le ministère des Arts et de la Culture est un concours de logo autour du thème choisi. Les participants à ce concours ont jusqu’au 26 janvier à midi pour soumettre leurs propositions et le gagnant recevra un prix de Rs 100 000. Le logo choisi sera utilisé lors de la célébration du jubilé d’argent de la République et du jubilé d’or de l’indépendance.